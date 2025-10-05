Nace “San Martín del Ayer”: historias que laten entre montañas y recuerdos

Un viaje al pasado de San Martín de los Andes a través de las historias, fotos y recuerdos de sus vecinos. Un homenaje a quienes hicieron grande al pueblo desde el anonimato.

San Martín de los Andes guarda en sus calles, sus viejas fotos y en la memoria de su gente, una historia que merece ser contada. Desde hace un tiempo, ese espíritu se mantiene vivo en el grupo de Facebook “San Martín del Ayer”, un espacio donde vecinos, familias y amantes de la historia local comparten imágenes, anécdotas y recuerdos de otros tiempos.

Ahora ese rincón de nostalgia da un nuevo paso: llega a las páginas de Lacar Digital, con una columna dedicada a rescatar fragmentos de nuestra identidad, narrar la vida cotidiana de los pioneros, y traer al presente aquello que el paso del tiempo no logró borrar.

La propuesta no es mirar atrás con melancolía, sino con afecto y curiosidad. Porque detrás de cada fotografía hay una historia; detrás de cada nombre de calle, una persona que dejó su huella; y detrás de cada vecino que comenta, un lazo invisible que une pasado y presente.

Don Isidoro Muñoz, trabajo en la Municipalidad de Nuestro Pueblo, acá regando la calle Perito Moreno en su Canadiense. Gentileza Tachenko Troncoso

Don Joaquín Prieto en el centro,gran puntal de nuestro Pueblo (foto gentileza: Eluney Prieto)

En San Martín del Ayer buscamos dar a conocer la historia de los anónimos: de aquellos que, desde el rol que les tocó cumplir en el pueblo, escribieron la historia desde su propio punto de vista. En las imágenes aparecen el regador, los comerciantes, los personajes muy queridos que dieron forma al San Martín de los Andes de otros tiempos, cuando todos se conocían y la vida transcurría al ritmo de la montaña.

El tiempo pasa, pero las historias siguen vivas. Y contarlas es una forma de que nunca se pierdan.

