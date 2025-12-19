Neuquén cerró la pauta salarial 2026 con todos los gremios estatales

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, destacó que a pesar del contexto político nacional complejo, la provincia logró establecer un marco ordenado y previsible para el año que se viene.



Este mediodía el gobierno de la provincia firmó el acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y culminó así exitosamente las negociaciones por la pauta salarial 2026 con todos los gremios estatales.

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares destacó que este último paso representa un hito significativo para la gestión provincial, ya que no solo garantiza derechos a los ciudadanos neuquinos, sino que también establece un marco más ordenado y previsible hacia el año entrante.

Al respecto, expresó que “el desafío era poder cerrar la pauta salarial con este gremio porque de esta manera observamos que en 2026 los chicos y los docentes van a estar en las aulas, y el objetivo que tenemos, básicamente, al invertir en educación, es lograr un estándar educativo que sea equitativo, que sea sostenido en el tiempo, que permita mejorar ahora los niveles de aprendizaje, y ojalá podamos seguir sosteniendo esta política en forma autónoma”.

Recordó que Neuquén ha realizado importantes inversiones en infraestructura y equipamiento educativo, e hizo referencia a la situación nacional, donde se ha estado invirtiendo menos del uno por ciento del PBI en educación, a pesar de un compromiso previo de alcanzar el seis por ciento.

Enfatizó la necesidad de cuidar los logros alcanzados y de tomar decisiones diarias que mejoren la calidad de vida de los neuquinos. “Que proyectemos al futuro, pero que atendamos también las necesidades actuales que tiene nuestra gente”, dijo.

Asimismo, el ministro Tobares recordó que “previo a las últimas elecciones legislativas el gobernador Rolando Figueroa había anticipado que se convocaría a los sindicatos para avanzar en la mesa de negociación salarial. Desde ese momento y hasta ahora trabajamos en ese sentido, cerramos el año con los acuerdos salariales firmados, cumpliendo con un objetivo claro que responde a una decisión política que marca el rumbo para el próximo 2026”.

El acuerdo

El acuerdo firmado hoy establece, entre otros puntos, una actualización salarial por IPC entre los meses de enero y diciembre de 2026. Los incrementos se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Los períodos en que se aplicarán los aumentos serán abril, julio y octubre de 2026, y enero de 2027. La actualización de abril, considerará el sueldo del mes de marzo de 2026, con la aplicación de las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo; en julio, se aplicará el IPC acumulado en abril, mayo y junio, sobre el salario de abril; en octubre se aplicará el IPC acumulado en los meses de julio, agosto y septiembre, sobre el salario de julio; y finalmente en enero de 2027 se aplicará la variación del IPC acumulado en octubre, noviembre y diciembre, sobre el salario conformado en octubre de 2026.

Respecto al Adicional al Desarrollo Profesional Docente, no dará lugar a la percepción del mismo únicamente aquella inasistencia comprendida en el código 2106.

Además, se establece el pago de una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo consistente en una primera cuota equivalente 350.000 pesos, a las y los trabajadores del Escalafón Docente, activos durante diciembre de 2025. Se abonará en la segunda quincena de enero de 2026. Mientras que una segunda cuota, cuyo monto resultará de tomar como base el importe de 350.000 pesos, será abonada en la segunda quincena de septiembre de 2026 a los docentes activos al mes de agosto de 2026.

La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de 25 horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de 18 horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija para cada hora cátedra. En caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de 25 horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo. Para los cargos de 35 y 40 horas el cálculo se realizará con metodología FONID y será extensiva al sector pasivo en las proporciones establecidas por Ley y solventados con fondos del Tesoro Provincial.

También se actualizarán por IPC ponderado los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

Entre otros aspectos, también se garantiza durante el 2026 el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de “Conectividad Nacional”, que serán afrontados con recursos propios del tesoro provincial.

Finalmente, se iniciará el proceso para la implementación de un beneficio de Boleto docente, del transporte público interurbano, con aplicación a partir ciclo lectivo 2026.