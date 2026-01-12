Neuquén colabora activamente en el combate del fuego en Chubut

Neuquén envió 25 brigadistas que se suman a los refuerzos de otras provincias. Este jueves se sumaron 10 a los 15, que viajaron el 5 de enero desde Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa la Angostura.

Unos 25 brigadistas neuquinos trabajan activamente en Chubut, tras un pedido de ayuda de las autoridades y ante la gravedad de los incendios forestales que afectan la cordillera patagónica.

El fuego que sigue activo consumió miles de hectáreas de bosques y áreas protegidas, además de provocar evacuaciones de turistas y pobladores en zonas como Puerto Patriada y Lago Puelo.

El despliegue neuquino en Chubut forma parte de un operativo más amplio que involucra brigadistas de varias provincias, personal federal, bomberos voluntarios y medios aéreos adicionales. Además, otras provincias también enviaron brigadistas a las zonas rojas, consolidando un esquema de cooperación interjurisdiccional frente a la emergencia.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) reforzó la respuesta con capacidad terrestre y aérea para contener los focos y proteger a la población afectada.

En paralelo, Neuquén trabaja sobre otros focos de incendios en el cerro Chañy de Villa Pehuenia, donde las altas temperaturas, dificultan las tareas y mantienen la alerta en toda la región.

El comando del Parque Nacional Lanín informó sobre un incendio forestal declarado en la zona de Ruca Choroi y en la zona centro de Valle Magdalena, donde se desplegaron dos operativo de respuesta.

En Ruca Choroi trabajan 10 brigadistas forestales del ICE Zona Norte, en tanto que Valle Magdalena trabajan 5 brigadistas forestales del ICE Zona Centro y 5 brigadistas del Sistema Provincial Manejo de Fuego.