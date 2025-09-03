Neuquén definió el modelo final de la Boleta Única Papel para las elecciones de octubre

La Justicia Electoral Nacional en Neuquén aprobó este lunes 1 de septiembre el diseño definitivo de la Boleta Única Papel (BUP) que se usará por primera vez en las elecciones generales del 26 de octubre de 2025, donde la provincia renovará bancas en el Senado y en Diputados.

La audiencia se realizó en el Juzgado Federal N°1 de Neuquén, encabezada por la jueza Carolina Pandolfi y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. Allí se presentó el modelo impreso que producirá la empresa UTE Su Papel SA – Ramón Chozas SA, encargada de distribuir los talonarios en todas las escuelas neuquinas.

Participaron representantes de las fuerzas políticas inscriptas: Movimiento al Socialismo, Frente Grande, La Libertad Avanza, Fuerza Libertaria, Más por Neuquén, La Neuquinidad, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda Unidad.

El nuevo formato presenta en dos columnas separadas las categorías en juego (senadores y diputados), con el nombre de cada partido, su logo, color distintivo y la foto de los candidatos titulares. El votante deberá marcar con lapicera la opción elegida en un casillero en blanco.

Durante la revisión, se detectaron observaciones: desde La Libertad Avanza advirtieron que algunas fotografías de candidatos no respetaban el fondo blanco exigido por la Cámara Nacional Electoral. La Junta aceptó la objeción y dispuso la corrección antes de la impresión en serie.

Además, las boletas llevarán una numeración regresiva en los talonarios, lo que permitirá a las autoridades de mesa controlar fácilmente la cantidad de ejemplares utilizados y sobrantes durante la jornada electoral.

Neuquén pondrá en práctica este sistema por primera vez, con el objetivo de mayor transparencia y de evitar irregularidades asociadas a las boletas partidarias tradicionales.

En juego estarán tres bancas del Senado —hoy ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell— y tres de las cinco que la provincia tiene en la Cámara de Diputados —actualmente en manos de Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi—.

Con la aprobación del diseño, comienza ahora la impresión masiva y distribución de las boletas oficiales. La Justicia Electoral recomendó a la ciudadanía informarse previamente sobre las listas, para agilizar el acto de votación.

El 26 de octubre, los neuquinos enfrentarán un cuarto oscuro distinto, en una jornada que marcará un cambio histórico en la forma de elegir a sus representantes nacionales.

Fuente: Tu Noticia