Neuquén equipa a brigadistas y prepara a pobladores para afrontar la temporada de incendios

La Provincia busca generar conciencia ciudadana sobre la convivencia en áreas de bosque, promoviendo la responsabilidad compartida y la cooperación como claves para evitar emergencias y responder de manera eficiente en caso de que se produzcan. En paralelo, invierte en vehículos, equipos y ropa ignífuga para quienes combaten el fuego.



“Interfaz Resiliente” es la denominación de un proyecto impulsado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén de cara a la próxima temporada estival. Fue lanzado días atrás en San Martín de los Andes, pero se replicará en otras localidades rodeadas de bosques como Villa La Angostura, Manzano Amargo y Huinganco.

En medio de la sequía que afecta a gran parte del territorio neuquino esta iniciativa busca fortalecer la preparación y la conciencia comunitaria frente a la posibilidad de que ocurran incendios forestales. “Nuestra prioridad es trabajar articuladamente para proteger nuestros bosques y a nuestra gente”, remarcó la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

En ese sentido adelantó que el 3 de octubre se hará entrega de todo el equipamiento adquirido por la Provincia para combatir el fuego este verano: desde camionetas y minibuses hasta ropa ignífuga, dando respuesta a un viejo reclamo de los brigadistas neuquinos.

Ortiz Luna informó que “Interfaz Resiliente es un proyecto que venimos trabajando desde hace más de un mes con las instituciones y, lo más importante, con el vecino (de San Martín de los Andes). El objetivo es claro: concientizar y prepararnos para vivir en una zona de bosque, dándole un rol protagónico a los vecinos junto a Bomberos, Protección Civil y Juntas Vecinales en la prevención y mitigación de incendios”.

En ese sentido explicó que “juntos estamos identificando puntos estratégicos, accesos, agua y vías de evacuación para que estemos todos más seguros” e invitó a los pobladores a participar de esta iniciativa, que pone a la prevención en el centro de la acción.

“Nosotros no vamos a poder evitar, tal vez, los incendios forestales, pero sí tenemos que evitar que las casas se quemen o que las personas se vean afectadas”, expresó con el recuerdo presente de lo ocurrido el verano pasado en el Valle Magdalena. “Marcó el rumbo a seguir -reconoció-. Porque gracias al trabajo técnico y a la definición que hubo en ese incendio, no hubo una sola vivienda afectada, no hubo un solo poblador herido y, cuando hubo que evacuar, se evacuó”.

La experiencia de Valle Magdalena también puso en evidencia la solidaridad de los neuquinos. “Cuando vimos la cantidad de voluntarios que se presentaban para ofrecer sus servicios al sistema provincial de manejo de fuego, vimos que no todos estaban capacitados en incendios forestales. Nuestro gobernador dijo: `¿Por qué no tenemos un equipo de reserva?` Y ya se está convocando a la policía del Neuquén y a quien quiera dentro del Estado provincial a hacer el curso básico de brigadista, que vamos a dictar nosotros, para tener ese equipo de voluntarios, si realmente se necesita”.

Trabajo territorial

Tras el lanzamiento de Interfaz Resiliente en la ciudad lacustre, la funcionaria que integra el ministerio de Seguridad recorrió otras bases del Sistema Provincial de Manejo del Fuego -en Loncopué, Junín de los Andes y Villa La Angostura- para coordinar estrategias de cara a la próxima temporada de incendios.

El foco está puesto en la implementación de campañas de prevención y concientización tanto como en la gestión de zonas de interfaz (donde el bosque se encuentra con lo urbano), el fortalecimiento del trabajo con las comunidades locales y la revisión del equipamiento y estado de preparación de los equipos.

Semanas atrás se llegó a un acuerdo con las vecinas provincias de Río Negro y Chubut para coordinar el abordaje de los incendios, sumando esfuerzos y recursos durante esta temporada. “Hay 600 brigadistas entre las tres provincias”, precisó. Otro punto importante es la contratación previa de medios aéreos: “Nosotros, como provincia, estamos licitando para poder contratar cuatro medios aéreos: tres aviones y un helicóptero. Además, están los dos helicópteros de la provincia que se están poniendo a punto y Río Negro y Chubut alquilarían otras aeronaves”, detalló.

“Toda esa flota, más lo que venga de nación, debiera estar ya dispuesto para poder coordinar entre las tres provincias dónde tiene que atacarse inicialmente el fuego”, concluyó.