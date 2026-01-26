Neuquén Habita: Figueroa entregó escrituras en San Martín de los Andes

Como parte de las acciones del plan provincial que el gobernador presentó en diciembre, 36 familias recibieron las escrituras de sus viviendas.



El gobernador Rolando Figueroa entregó hoy en San Martín de los Andes las escrituras de sus viviendas a 36 familias. Lo hizo como parte de “Neuquén Habita”, el plan que presentó el mes pasado y que prevé el desarrollo de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos dos años en la provincia.

En el acto, que se realizó en Salón Municipal, el gobernador estuvo acompañado por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente Carlos Saloniti y el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), Pablo Dietrich, entre otros.

“Hoy estamos logrando esta seguridad jurídica que tanto necesitan y esperan ustedes”, les expresó la ministra Bertoldi a los beneficiarios y comentó que “estamos cumpliendo con un proceso que inició con un terreno, que continuó con una vivienda y con el pago de esa vivienda”.

“Es una tranquilidad y es futuro para más familias neuquinas”, dijo y agregó: “Es la tranquilidad de sentir que esa casa es de ustedes; es ese derecho pleno de la vivienda”.

La ministra indicó que desde el inicio de la gestión el gobernador “nos pidió regularizar, ordenar y cumplir con la palabra”. “Un Estado presente es cumplir y hoy estamos cumpliendo”, recalcó.

“Esta entrega de escrituras forma parte de un plan que pusimos en marcha hace unos meses, que es el Neuquén Habita. Tiene que ver con cumplir en estos dos próximos años más de 20 mil soluciones habitacionales para las familias neuquinas”, señaló Bertoldi y añadió: “Estas son las prioridades del gobierno de la provincia, y hoy las estamos cumpliendo”.

“Neuquén Habita” es un ambicioso plan habitacional que prevé el desarrollo de 20.000 soluciones. Con una inversión de 450 millones de dólares y el trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos, la propuesta incluye la construcción de viviendas, el desarrollo de lotes con servicios, mensuras, entrega de escrituras, y servicios, entre otros proyectos.

En San Martín de los Andes, ya se están construyendo 34 viviendas de dos dormitorios y se está ejecutando un acueducto de refuerzo que dará soluciones a más de 800 familias de la localidad.

Además, como parte de “Neuquén Habita”, se hará la mensura y el desarrollo de 30 lotes con servicios; se construirán 46 viviendas y otras 32 para adultos mayores; y se ejecutará un proyecto de integración socio urbana para 231 familias en La Cantera; entre otras acciones.

El intendente Saloniti consideró que “contar con la escritura es imprescindible” y agregó: “Hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir pagando las viviendas y tenemos que seguir entregando escrituras. Eso lo tenemos que hacer con trabajo, todos los días”.

Dijo que la escritura “es muy importante” para “la organización familiar” y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial “desde que arrancamos la gestión”.