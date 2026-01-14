Neuquén implementará un operativo de control aéreo y terrestre en la Cordillera

La medida apunta a prevenir y mitigar delitos como el abigeato, el carneo, el furtivismo, el contrabando y la faena clandestina, además de reforzar la seguridad en áreas de difícil acceso y zonas limítrofes con la República de Chile.

Como parte del Plan de Seguridad “Lanín Antú”, la Provincia pondrá en marcha el operativo “Control aéreo terrestre cordillera de los Andes y control de pasos fronterizos no habilitados”, con el objetivo de prevenir delitos rurales, fortalecer la presencia del Estado y reforzar el control territorial. El lanzamiento formal se realizará este jueves 15 en la localidad de Las Lajas.

El dispositivo se desarrollará hasta el domingo 25 de enero, y abarcará zonas rurales, estancias y chacras, así como pasos fronterizos habilitados y no habilitados de las Direcciones de Seguridad Alto Neuquén, Lagos del Sur y Del Pehuén.

El operativo contará con patrullajes aéreos y terrestres intensivos, controles de identificación de personas y vehículos, puestos fijos y móviles, y tareas de relevamiento y georreferenciación de pasos fronterizos no habilitados, con el fin de mejorar el control y la planificación futura.

Participarán del despliegue la Policía del Neuquén, a través de las Brigadas Rurales y de Abigeato, la División Aeronáutica, unidades de orden público, Tránsito y grupos especiales (GEOP), junto con Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, SIEN, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Dirección Provincial de Fauna y personal de Guardaparques.

El operativo se desarrollará principalmente en franjas horarias de 8 a 12 y de 16 a 20, con presencia permanente en aquellos puntos donde funcionan destacamentos policiales o divisiones de tránsito, que mantendrán cobertura las 24 horas.

Además del control operativo, se prevé un trabajo de proximidad con productores rurales, mediante entrevistas directas en estancias y chacras, para informar sobre el operativo, relevar problemáticas locales y fortalecer la prevención del delito rural.

Desde el ministerio de Seguridad destacaron que este operativo responde a una demanda concreta de los productores rurales y forma parte de una estrategia integral de prevención, que busca proteger a las personas, los bienes y la producción, fortalecer la seguridad rural y garantizar el orden público en todo el territorio provincial.

La coordinación general del dispositivo estará a cargo del superintendencia de Seguridad, junto a los directores de Seguridad de las regiones Alto Neuquén, Lagos del Sur y Del Pehuén, con la articulación permanente con el Centro de Operaciones Policiales.