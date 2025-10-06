PolíticaRegionales

Neuquén merece más, y vamos a pelear por la coparticipación que nos corresponde

Marcela Barrientos

Figueroa volvió a pedir representantes en el Congreso “que sean firmes con la defensa de Neuquén”.

“Tenemos que ir por la nueva ley de coparticipación. Neuquén debería recibir el doble de coparticipación”, aseguró este viernes el gobernador Rolando Figueroa, en un reclamo que llevó bien alto las banderas de La Neuquinidad, en San Martín de Los Andes.

Durante un encuentro con referentes de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) el gobernador volvió a pedir representantes en el Congreso “que sean firmes con la defensa de Neuquén”. Allí recordó que de cada 100 pesos que aportan los neuquinos en impuestos nacionales, a la provincia retornan 51. Mientras otras provincias reciben 700 por cada 100 aportados.

“Conozco los valores de Julieta (Corroza) y Pepé (Ousset). Nosotros no tenemos otro interés que no sean los límites de nuestra provincia. Nosotros somos fanáticos de Neuquén, yo soy fanático de Neuquén, es lo único que importa. Estoy convencido que a quienes llevamos de candidatos a senadores y a diputados les pasa exactamente lo mismo”, aseguró el gobernador.

Del encuentro participaron el candidato a senador Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, y las candidatas a senadora y diputada suplente, María Laura Da Pieve y Natalia Berra Suárez, respectivamente.

Por su parte, Ousset aseguró que todos los logros del modelo neuquino -que demandan esfuerzo y recursos propios- “están en riesgo”. “Ahora que hemos logrado poner a la provincia de pie, que tiene autonomía, que tiene autodeterminación, lo que buscamos es ir a discutir las injusticias que visualizamos con respecto a la relación con la Nación”, agregó.

En línea con el reclamo de Figueroa, el candidato apuntó a la coparticipación federal y al reparto que afecta directamente a los recursos que ingresan a la provincia. “Es gas, petróleo, divisas, energía, aportamos muchísimo al país y nos vuelven menos de lo que aportamos en términos monetarios”, señaló.

Ousset consideró que es necesario ir al Congreso “a discutir qué le toca a Neuquén en la distribución entre las provincias, considerando que somos la provincia que más aporta, que más potencialidad tiene, que va a sacar al país adelante y que sin ninguna duda tiene que tener representantes sin condicionantes, que sean independientes y que puedan decidir qué es lo mejor para la provincia de Neuquén”

El candidato aclaró que sostener esta defensa no significa “poner obstáculos al desarrollo del país”, porque “apoyarán todo lo que sea en favor de la provincia del Neuquén”.

“Creemos que tenemos que tener voces neuquinas, genuinas, y que solo representen a Neuquén, por el crecimiento que tenemos, por lo que aportamos al país, porque generamos las divisas del presente, y también las del futuro”, completó.

De la jornada participó la presidente de Nuevo Compromiso Neuquino, Marlene Velázquez, la diputada Mercedes Tulián y vecinos de la localidad.

