Neuquén monitorea y sanciona los recargos ilegales con pagos de QR y tarjetas

Está prohibido aplicar sobreprecios en pagos electrónicos en una sola cuota. Convocan a la ciudadanía a denunciar, de manera anónima, a los comercios que incumplan la normativa vigente.



El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que se encuentra habilitado un sistema de denuncias anónimas por cobros indebidos en pagos realizados con tarjetas de débito, crédito en una cuota, billeteras virtuales y códigos QR.

La herramienta digital está disponible en el sitio oficial https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/ y forma parte de una política pública con enfoque preventivo y educativo, orientada a promover un cambio cultural en las prácticas comerciales y a consolidar hábitos de consumo responsables.

El formulario, accesible desde la pestaña “Solicitá tu inspección”, permite consignar el domicilio del comercio y una breve descripción de la irregularidad detectada. No es obligatorio informar el CUIT del establecimiento. Con esta información, el cuerpo de inspectores provinciales puede iniciar las actuaciones correspondientes, que incluyen advertencias y sanciones en caso de comprobarse incumplimientos.

Además, se recordó la plena vigencia de la Ley Nacional Nº25065, que prohíbe la aplicación de recargos en pagos electrónicos y establece que los precios ofrecidos al público deben respetarse en todas las modalidades de pago consideradas “al contado”, incluidos los medios digitales. Asimismo, se aclaró que los costos asociados a las plataformas de cobro forman parte de la estructura comercial de cada establecimiento y no pueden ser trasladados al consumidor final. Esta normativa se aplica también a los pagos realizados mediante billeteras virtuales y códigos QR.

Finalmente, informaron que continuarán los controles presenciales en comercios de toda la provincia, tanto en materia de precios como de seguridad alimentaria, y se reiteró que la colaboración de la comunidad resulta fundamental para erradicar los recargos ilegales en los pagos electrónicos.