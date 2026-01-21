Neuquén proyecta culminar 11 obras viales entre 2026 y 2027

Con distinto grado, avanzan los trabajos en las rutas 23, 62, 60, 65, 46, 43, 11, 63, 7 y 17. Las fechas estimadas de finalización van desde junio de 2026 a diciembre de 2027.



El gobierno provincial desarrolla un ambicioso plan de obras que mejora la accesibilidad a los distintos destinos neuquinos, prioriza la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, fortalece el turismo y mejora la seguridad vial.

El objetivo es achicar el déficit en obra pública, que al comenzar su gestión el gobernador Rolando Figueroa estimó en 4.000 millones de dólares. Durante los cuatro años de gestión, el gobierno planea concretar más de 650 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia. La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se construyeron 1.200 kilómetros de rutas durante su vida institucional.

Durante este año y el próximo, la provincia del Neuquén proyecta culminar 11 obras viales en las rutas 62, 60, 65, 46, 43, 11, 63, 7, 17 y en los tramos 1, 2 y 3 de la ruta 23. Las fechas estimadas de finalización van desde junio de 2026 a diciembre de 2027.

La primera obra que se prevé terminar es la que se ejecutas en rutas 7 y 17, que cuenta con un avance del 82,94 por ciento. La fecha estimada de finalización es junio de 2026. 4. La pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17, en el bypass de Añelo, se ejecuta en 23 kilómetros. Permitirá desviar el tránsito pesado de la travesía urbana de la localidad y fue priorizada para mejorar la circulación y la seguridad vial en torno a Vaca Muerta.

Para agosto de este año está prevista la culminación de la obra en la ruta provincial 62, que tiene un avance del 15,34 por ciento. Desde el acceso a Laguna Rosales hasta el puente Quilquihue, comprende 6 kilómetros. Esta pavimentación del camino al lago Lolog es relevante para el turismo en San Martín de los Andes y brinda beneficios para el desarrollo urbano y la seguridad vial.

En el caso de la ruta provincial 65, el avance es del 47,65 por ciento y la fecha estimada de finalización es octubre de este año. Son 34 kilómetros que van desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta Villa Traful. Se trata de una obra estratégica para favorecer el desarrollo turístico en la zona. Los trabajos vincularán Villa Traful con Villa La Angostura a través de la ruta de Siete Lagos.

La restante obra que se prevé culminar durante 2026 es el segundo tramo de la ruta provincial 23, que tiene un grado de ejecución del 51,30 por ciento y el objetivo es terminarla en diciembre de 2026. Se trata del sector entre Puesto Jara y Paraje Litrán, en la región del Pehuén. Comprende un total de 22 kilómetros que serán pavimentados.

Para febrero de 2027 está prevista la finalización de la obra en la ruta provincial 60, que posee un 24,44 por ciento de avance. Son 12 kilómetros desde el portal de acceso al Parque Nacional Lanín hasta el paso internacional Mamuil Malal.

En el caso del tramo 1 de la ruta 23, la ejecución alcanza el 42,74 por ciento y la culminación estimada es para abril de 2027. Son 38 kilómetros desde Pino Hachado hasta Paraje Litrán.

La obra en la ruta provincial 43 tiene un avance del 7,72 por ciento y se prevé terminarla en agosto de 2027. Son 18 kilómetros de pavimentación entre Las Ovejas y el puente sobre el río Varvarco. Su finalización potenciará atractivos turísticos de gran valor como las termas del Domuyo, el centro arqueológico Colomichicó, Los Bolillos, el Cajón de Atreuco y La Puntilla.

Se estima que los trabajos en la ruta provincial 63 finalicen en septiembre de 2027, en una obra que posee una ejecución del 3,37 por ciento. Son 19 kilómetros de pavimentación desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta Villa Lago Meliquina. Es una ruta escénica con imponente visual y un recorrido en medio de bosques nativos, que forma parte del circuito Siete Lagos.

En la ruta provincial 46, el grado de avance es del 1,99 por ciento y la finalización estimada de la obra es también en septiembre de 2027. La pavimentación de 22 kilómetros entre arroyo Coloco y el empalme con la ruta provincial 23 comenzó en octubre. Cuando esté finalizada permitirá un acceso seguro y permanente a Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, destinos turísticos de la región del Pehuén.

Durante el mismo mes se espera culminar los trabajos en la ruta provincial 11, que tienen un avance del 1,72 por ciento. La obra de pavimentación comprende 13 kilómetros desde el empalme con la ruta provincial 13, a la altura del puente sobre el arroyo Las Ánimas, y lleva hasta Moquehue.

Finalmente, en diciembre de 2027 se proyecta terminar la obra del tramo tres de la ruta 23, cuyo grado de avance alcanza el 25,26 por ciento. Desde Puente Rahue hasta Pilo Lil, comprende la pavimentación de 37 kilómetros.