Neuquén registra alta ocupación turística y mejora las proyecciones para fin de año

Los destinos del sur y del norte ya superan el 60% de reservas para Año Nuevo y el turismo dejó más de $3.000 millones durante Navidad.



La provincia del Neuquén registra un muy buen movimiento turístico durante el cierre del año, con niveles de ocupación que muestran una tendencia creciente para Año Nuevo y el inicio de enero, consolidando a la actividad como uno de los principales motores de la economía provincial.

Según datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, durante los días previos y posteriores a Navidad alrededor de 15 mil turistas recorrieron distintos destinos neuquinos, con una estadía promedio de dos noches. Este movimiento generó un impacto económico estimado en más de 3.000 millones de pesos, con un gasto promedio por visitante cercano a los 200 mil pesos durante su permanencia.

En cuanto a los niveles de ocupación registrados durante estos días, San Martín de los Andes alcanzó el 60%, Villa La Angostura el 65%, Villa Pehuenia–Moquehue el 65% y Caviahue el 50%. En la ciudad de Neuquén, la ocupación hotelera superó el 60% durante el fin de semana, mientras que en los días posteriores al feriado de Navidad descendió al 30%, reflejando el comportamiento típico del turismo urbano en fechas intermedias.

Por su parte, el norte neuquino y el Alto Neuquén registraron niveles de ocupación cercanos al 50%, con buen movimiento en destinos vinculados al turismo de cercanía, la tranquilidad y las propuestas de naturaleza.

En este contexto, las hosterías provinciales administradas por NeuquenTur continúan posicionándose como una alternativa elegida para escapadas y estadías de descanso en localidades como Las Ovejas, Huinganco, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches.

Para Año Nuevo, las perspectivas son aún más favorables. Desde el ministerio informaron que todos los destinos ya cuentan con reservas por encima del 60%, y que se espera un incremento adicional impulsado por la demanda de último momento, característica del turismo interno