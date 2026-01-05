Neuquén registró altos niveles de ocupación turística en sus principales destinos

La provincia obtuvo muy buenos indicadores durante el cierre de año y consolida perspectivas positivas para la primera quincena de enero.



La provincia del Neuquén tuvo un cierre de año con altos niveles de ocupación turística en la mayoría de sus destinos, impulsados por la combinación de turismo de cercanía, visitantes de otras provincias y una agenda sostenida de propuestas naturales, culturales y recreativas en todo el territorio.

De acuerdo a los datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, los principales destinos presentan los siguientes porcentajes de ocupación durante estos días: en el sur de la provincia se destaca Villa Traful con un 90%, mientras que Villa La Angostura alcanza el 80%, San Martín de los Andes el 75% y Junín de los Andes el 65%. Por otro lado, Villa Pehuenia-Moquehue registra un 70% de ocupación, en tanto que Caviahue-Copahue y la región del Alto Neuquén alcanzan el 80% de ocupación.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “estos números reflejan cómo Neuquén se ha preparado de manera responsable y planificada para esta temporada. Es el resultado de un trabajo articulado con los prestadores y con todos los actores del sector turístico, que nos permite consolidar una oferta diversa, segura y de calidad en cada región de la provincia”.

“Vamos a seguir profundizando este camino para potenciar aún más al turismo como una de las principales economías de Neuquén, generando desarrollo y oportunidades en todo el territorio”, enfatizó.

En cuanto a las proyecciones para esta semana, se anticipan niveles de ocupación superiores al 80% en casi todos los destinos de la provincia, lo que refuerza las expectativas para la primera quincena de la temporada estival.

Desde la cartera provincial destacaron que estos resultados son fruto de una política turística sostenida, que prioriza la calidad de la oferta, la seguridad, la promoción inteligente de los destinos y el fortalecimiento del turismo interno, en articulación con los municipios y el sector privado.

Neuquén consolida así un inicio de verano con alta demanda, diversidad de propuestas y una marcada distribución territorial del turismo, reafirmando su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia argentina.