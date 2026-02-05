Neuquén tendrá 35 brigadistas luchando contra el fuego en Chubut

Se sumarán 20 a los 15 que se encuentran trabajando en el Parque Los Alerces.

El próximo viernes 6 de febrero la provincia de Neuquén enviará 20 brigadistas más para sumar colaboración en el combate del fuego descontrolado que azota el Parque Nacional los Alerces y otras zonas de influencia en la provincia del Chubut. Al envío se sumará también personal del SIEN, así la confirmó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna.

Desde hace más de un mes Neuquén ya envió asistencia tras un pedido de ayuda de las autoridades y ante la gravedad de los incendios forestales que afectan la cordillera patagónica. En este momento 15 neuquinos con equipamiento se encuentran en la zona de Cholila.

El fuego que sigue activo consumió miles de hectáreas de bosques y áreas protegidas, además de provocar evacuaciones de turistas y pobladores en zonas como Puerto Patriada y Lago Puelo.

El despliegue neuquino en Chubut forma parte de un operativo más amplio que involucra brigadistas de varias provincias, personal federal, bomberos voluntarios y medios aéreos adicionales. Además, otras provincias también enviaron brigadistas a las zonas rojas, consolidando un esquema de cooperación interjurisdiccional frente a la emergencia.

Participan cerca de 500 brigadistas y combatientes trabajando en terreno, apoyados por medios aéreos, maquinaria pesada y recursos logísticos distribuidos en sectores considerados críticos.