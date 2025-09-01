Neuquén viajó a los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores

El seleccionado provincial, compuesto por 32 personas, competirá desde este lunes en distintas disciplinas. Los clasificados participaron de las distintas instancias regionales y de la final provincial.



Este domingo viajó a Salta la delegación neuquina que formará parte de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores que se realizarán del 1 al 5 de septiembre. Está integrada por 32 personas mayores que competirán en tejo, newcom, tenis de mesa, sapo, ajedrez y truco.

Luego de las instancias regionales organizadas por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, los clasificados para el certamen nacional viajaron al norte del país donde participarán más de 1.300 competidores.

Los participantes neuquinos representan a las distintas regiones de la provincia: San Martín de los Andes, Centenario, Los Guañacos, Picún Leufú, Cutral Co, Junín de los Andes, Plaza Huincul y Neuquén capital tienen presencia en este seleccionado.

Los Juegos Regionales para Personas Mayores tienen como objetivo fomentar el encuentro, la actividad física y el disfrute entre este grupo etario, y este año contaron con cuatro instancias de competencia en las localidades de Piedra del Águila, Mariano Moreno, Neuquén capital y Huinganco.

En cada sede los ganadores clasificaron a la instancia provincial que se desarrolló en la Ciudad Deportiva de la capital neuquina y que terminó con la clasificación para emprender viaje rumbo a Salta.

Los escenarios deportivos para esta edición se concentrarán en la capital de la provincia norte argentino.

En el Mercado Artesanal se competirá en ajedrez y truco; el tejo lo hará en la sede de la secretaría de Deportes salteña; el newcom jugará en el Polideportivo Delmi; el tenis de mesa y el sapo lo harán en los espacios del Centro de Alto Rendimiento, la Universidad de Salta y el Parque del Bicentenario.

Este lunes, luego del arribo de todas las delegaciones, se desarrollará el acto inaugural en el Centro de Convenciones.

La delegación neuquina

Ajedrez: Wálter Bercovich, Pablo Leanza, Miguel Litovicius, María del Carmen Rey, Niyazov Serikpay y Miguel Ángel Peralta.

Newcom: María Barloqui, Alfredo Bascuñan, Gilberto Gómez, Felipe Jerez, Marcela León, Argentino Quesada, Mara Rodríguez, Miguel Sandoval, María Sequeira y María Lia Suárez.

Sapo: Rosana Franco, Jorge Lagos, Mirta Orellana y Ernesto Quesada.

Tejo: Víctor Aranzave, Ángela Pino, Fabián Sánchez y Sofía Tranma.Tenis de mesa: Delia Calderón, Elizabeth Kobylarz, Daniel Perillo, Gladys Romero, José Sambueza y Fernando Ulloa.

Truco: Leonardo Bravo y Albertina Jara.