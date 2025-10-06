Nicolás Cabanillas, Campeón Argentino de Menores

El golfista sanmartinense Nicolás Cabanillas, representante de Chapelco Golf Club, se consagró campeón argentino al ganar el Ranking Nacional de Menores. Con un total de 350 puntos, lideró la temporada 2025 y se quedó con el primer puesto de la categoría varones menores.

El logro se definió este domingo en El Terrón Golf Club de Córdoba, sede del Campeonato Argentino de Menores y Menores de 15 años. En la primera ronda, Cabanillas había compartido la cima con Gonzalo Giménez Quiroga (Necochea GC) y Justo Rosales (Córdoba GC), tras firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par, en un triple empate que marcó el nivel competitivo del torneo.

Cabanillas superó a Francisco Bonavia (Club A.B. y M. Argentino), que quedó segundo en el ranking con 327 puntos, y a Jeremías Porta Araoz (Campo de Golf La Orquídea), tercero con 326. Su regularidad y solidez a lo largo de la temporada le valieron el título nacional, posicionándolo entre los mejores juveniles del país.