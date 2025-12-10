Nuevo caso de coqueluche en Neuquén: una beba de dos meses permanece internada

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este martes un nuevo caso de coqueluche en la provincia. La paciente es una beba de dos meses que permanece internada en el Hospital Horacio Heller con un cuadro de tos convulsa.

Según informaron desde el centro de salud, la niña se encuentra en aislamiento respiratorio, con asistencia de oxígeno y acompañada por su familia. Su estado es estable y presenta una evolución favorable, dentro de un cuadro considerado de bajo riesgo. La paciente cuenta con la primera dosis de la vacuna Quíntuple (pentavalente), correspondiente a su edad.

Este nuevo contagio se suma a los cuatro confirmados previamente en la provincia entre octubre de 2024 y octubre de 2025, de acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Vigilancia Epidemiológica.

De los casos registrados este año, tres corresponden a bebés menores de seis meses, el grupo más vulnerable frente a la enfermedad.

A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico informó 688 casos confirmados sobre un total de 5.110 sospechosos en lo que va de 2025, con una incidencia acumulada de 1,45 casos cada 100.000 habitantes. La cifra supera a los registros del mismo período desde 2020 y se mantiene por encima de los niveles de 2023. Además, se notificaron siete fallecimientos entre las semanas 1 y 46 del año.

La coqueluche o tos convulsa es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se transmite por el contacto directo con secreciones de personas infectadas al toser o estornudar.

El 40% de los casos se da en bebés menores de un año y, dentro de este grupo, los menores de seis meses son quienes enfrentan el mayor riesgo por no tener completo su esquema de vacunación.

Síntomas



La enfermedad suele comenzar con signos similares a los de un resfrío:

moqueo nasal

estornudos

tos leve

fiebre baja o ausente

malestar general

Esa fase inicial es la más contagiosa. Luego aparece la etapa paroxística, caracterizada por episodios de tos intensos y repetitivos, seguidos del sonido de “gallo” al inhalar. También pueden presentarse vómitos post-tos, agotamiento extremo y, en casos graves, coloración azulada por falta de oxígeno.

En bebés pequeños, los síntomas pueden incluir apneas, dificultades para alimentarse o episodios de falta de aire, incluso sin manifestar tos.

Ante el aumento de casos, Salud provincial reforzó las acciones de vigilancia y vacunación.

La vacuna contra la coqueluche forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y está disponible en todos los centros de salud públicos. Desde la cartera sanitaria remarcan que la inmunización es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones y cortar la cadena de contagios.

