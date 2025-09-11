Nuevos horarios para los pasos fronterizos de Neuquén

El domingo entraron en vigencia nuevos horarios para el tránsito internacional desde y hacia Chile en los pasos fronterizos de la provincia.



Desde el ministerio de Jefatura de Gabinete informaron que ya entraron en vigencia nuevos horarios para el tránsito internacional por los pasos fronterizos con Chile. La medida alcanza a los cruces ubicados en las regiones del Alto Neuquén, de los Lagos del Sur y del Pehuén, y establece franjas diferenciadas para ingreso y egreso del país, con el fin de ordenar la circulación y reforzar la coordinación con las autoridades del país vecino.

En la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

En la Región de los Lagos del Sur, el Paso Cardenal Samoré está habilitado para el egreso desde las 8.00 y hasta las 19, mientras que el ingreso se extenderá de 8.00 a 20.00.

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00.

Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

Cabe recordar que el Paso Fronterizo Pichachén se encuentra cerrado en esta época del año.

Las autoridades recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época. Asimismo, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.