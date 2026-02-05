Operativo de asistencia y rescate de un poblador rural en el volcán Tromen

Fue coordinado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. Se utilizó un helicóptero del Sistema Provincial de Manejo del Fuego para acceder al sector donde el puestero había quedado aislado tras sufrir un accidente durante la tormenta del fin de semana.



La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través de la dirección provincial de Protección Civil, coordinó exitosamente un operativo de asistencia y rescate de un poblador rural accidentado en la zona del volcán Tromen, jurisdicción de Buta Ranquil.

En el contexto de la emergencia ígnea vigente en la provincia, se solicitó la intervención del helicóptero contratado para la lucha contra incendios forestales que integra el recurso aéreo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y que, de acuerdo con la evaluación operativa, puede ser empleado también en evacuaciones sanitarias y apoyo a emergencias.

El hecho había sido reportado por instituciones locales, que informaron de la existencia de una persona lesionada en un sector de muy difícil acceso, en la que el desplazamiento sólo es posible a pie o a caballo.

Es por ello que equipos de Bomberos, del Hospital y de la Policía de Buta Ranquil iniciaron el ascenso hasta el puesto donde se encontraba el paciente, logrando asistirlo en el lugar, en un trabajo articulado entre las diversas instituciones de la comunidad.

La persona fue hallada consciente y con fuertes dolores, luego de haber sufrido una caída de su caballo durante la mañana. Para pedir ayuda, logró desplazarse varios metros hasta dar aviso a su familia, lo que permitió activar el operativo.

Si bien se requirió la evacuación aérea, las condiciones meteorológicas adversas y las intensas ráfagas de viento en la zona de Chos Malal impidieron en reiteradas oportunidades la salida de la aeronave durante la tarde y la noche.

Durante ese período, la secretaría realizó la coordinación operativa con la Zona Sanitaria III, el Hospital de Chos Malal y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, mientras en terreno permanecieron junto al paciente bomberos y personal de salud de Buta Ranquil que le brindaron asistencia continua, estabilización y monitoreo.

En las primeras horas de hoy, con la mejora de las condiciones climáticas, el helicóptero pudo concretar el vuelo y el paciente fue trasladado al Hospital de Chos Malal, donde recibe atención médica.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos destacó el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de todas las instituciones intervinientes, a la espera de que el criancero tenga una favorable evolución.