Ousset: “Neuquén necesita voces propias en el Congreso”

Por: Lacar Digital

Fecha:

El candidato a senador por La Neuquinidad, Juan Luis “Pepé” Ousset, defendió el llamado modelo neuquino y se diferenció de quienes, según afirmó, “reciben órdenes desde Buenos Aires”.

“Nosotros confiamos mucho en el sistema de valores que defiende el modelo neuquino. Confiamos en nuestro modelo de gestión”, sostuvo, al tiempo que destacó la decisión del gobernador Rolando Figueroa de invertir en infraestructura para revertir un déficit histórico.

Ousset subrayó que “Neuquén no es una provincia rica, es una provincia con potencialidades”, que deben transformarse en desarrollo defendiendo sus recursos. Entre los pilares mencionó: el ordenamiento del Estado, el fortalecimiento de empresas públicas, la defensa de la caja jubilatoria provincial, la inversión educativa —con obras y el programa de becas Gregorio Álvarez— y la lucha contra el narcomenudeo.

El dirigente señaló que para consolidar ese camino es clave contar con representantes que defiendan a la provincia en el Congreso. “Lo que nosotros queremos es defender a Neuquén, nuestro desarrollo provincial, nuestro futuro, y eso se defiende con voces que representen al pueblo de la provincia”, aseguró.

Los candidatos de La Neuquinidad que acompañan este proyecto son: Julieta Corroza y Juan Luis Ousset (senadores) y Karina Maureira y Joaquín Perren (diputados).

