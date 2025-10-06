Ousset recorrió la Región Lagos del Sur y llamó a “defender el modelo neuquino”

El candidato a senador por La Neuquinidad, Juan Luis “Pepé” Ousset, realizó una gira por la Región de los Lagos del Sur, que incluyó visitas a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful. Durante el recorrido, mantuvo encuentros con vecinos y sectores productivos para difundir la propuesta electoral de la Lista 501, de cara a los comicios del 26 de octubre.

Ousset remarcó la necesidad de “defender la salud, la educación, los recursos y las empresas del Estado”, y afirmó que “es hora de que a Neuquén se lo reconozca en función de lo que aporta a la Nación”. Cuestionó el enfoque nacional en materia de ordenamiento del gasto y sostuvo: “Nosotros creemos que ordenar es eliminar lo injusto y consolidar las funciones principales del Estado: salud, seguridad, educación e infraestructura”.

En Junín de los Andes visitó el tambo Las Vertientes, dedicado a la producción de quesos artesanales y alimentos regionales, y el CEAN, donde destacó el trabajo científico sobre fauna y ecosistemas neuquinos. Además, presentó junto al gobernador Rolando Figueroa los avances del Modelo Neuquino de Gestión, que contempla más de 500 obras finalizadas o en marcha, 600 km de rutas licitadas y más de 400 mil millones de pesos invertidos en salud, entre infraestructura, equipamiento y medicamentos.

La gira contó con la participación de las candidatas María Laura Da Pieve y Natalia Berra Suárez. Ousset integra la fórmula de senadores junto a Julieta Corroza, mientras que la lista de diputados nacionales está encabezada por Karina Maureira y Joaquín Perrén.