Parques Nacionales y la Provincia monitorean a un huemul que recorre algunas calles de San Martín de los Andes

Su presencia se registró en los últimos días los alrededores de la ciudad. La especie está declarada como Monumento Natural, por lo que solicitan no acercarse al animal.



El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Administración de Parques Nacionales, continúa con el trabajo de monitoreo y seguimiento de un ejemplar de huemul (Hippocamelus bisulcus) en silvestría, conocido como “Newenche”. Su presencia se registró en los últimos días en cercanías de San Martín de los Andes.



Las tareas son llevadas adelante de manera conjunta por guardaparques del Parque Nacional Lanín, personal técnico de la dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y especialistas del Conicet, como parte del Programa de Conservación del Monumento Natural Huemul de la Administración de Parques Nacionales. Asimismo, el trabajo se sustenta en la Ley Provincial Nº 2696, que declara al huemul Monumento Natural de la provincia del Neuquén, la máxima categoría de conservación que puede otorgarse a una especie.



En este contexto, los equipos técnicos realizan tareas de campo mediante dispositivos de rastreo y seguimiento, que permiten evaluar la actividad y los movimientos del animal. Este monitoreo posibilita determinar con alta precisión su ubicación geográfica, analizar sus desplazamientos y diseñar e implementar medidas preventivas ante eventuales situaciones de riesgo que puedan comprometer su supervivencia, especialmente en áreas cercanas al ejido urbano.



Desde los organismos intervinientes se destacó que la presencia de “Newenche” reviste un alto valor ambiental y simbólico, y que su protección requiere del trabajo coordinado entre el Estado, la ciencia y la comunidad. El huemul es una especie emblemática de la Patagonia y se encuentra en peligro de extinción, por lo que cada acción de conservación resulta clave para su resguardo.



En ese sentido, se solicita especialmente a residentes y turistas respetar una serie de recomendaciones fundamentales: mantener a las mascotas atadas, no intentar tocar ni acercarse al animal y conducir con extrema precaución en las zonas donde pueda ser observado.



Proteger a Newenche es una responsabilidad compartida y una forma concreta de cuidar nuestra fauna silvestre y los ecosistemas naturales que distinguen a la provincia del Neuquén.