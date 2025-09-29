Paul Newman en la pantalla de Cotesma: arranca el ciclo “Homenajes”

El próximo miércoles 1 de octubre a las 20.30, la Sala Amankay de Cotesma dará inicio a un nuevo ciclo de proyecciones titulado “Homenajes”.La primera función estará dedicada al recordado actor Paul Newman, al cumplirse 100 años de su nacimiento (1925).

Para la ocasión se proyectará “El Buscavidas” (The Hustler, 1961), dirigida por Robert Rossen y considerada una de las obras maestras del cine en blanco y negro. La película, también conocida como El Audaz, destaca por su impecable fotografía, diálogos precisos y las interpretaciones memorables de Paul Newman, Jackie Gleason, Piper Laurie y George Scott, que la convirtieron en un clásico del séptimo arte.

La actividad es a beneficio de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, invitando a la comunidad a disfrutar de una noche de cine y colaborar con una causa solidaria. Organiza Ailín Pazos y Guillermo Ianniello.