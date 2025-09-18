Persecución y aprehensión: La Brigada de investigaciones logró detener a un prófugo de la justicia

El hecho ocurrió en la tarde de ayer, por parte del personal de la División Brigada de Investigaciones, que logró la aprehensión de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura emitido por la justicia local.

El procedimiento se llevó a cabo pasadas las 17:00 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando tareas de relevamiento de cámaras de seguridad en la zona de calle Fosbery. En esas circunstancias, detectaron la presencia del sujeto requerido judicialmente, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Minutos después, en inmediaciones de las calles Rivadavia y Weber, el hombre fue ubicado por el personal policial. Al intentar identificarlo, el sujeto intentó escapar, iniciándose un breve seguimiento a pie que culminó a pocos metros, donde finalmente fue reducido.

Tras ser puesto bajo custodia, y por disposición judicial, se ordenó su detención y posterior traslado a la sede correspondiente.





