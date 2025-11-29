Policiales

Piden corregir la condena contra una mujer acusada de provocar el incendio donde murió su pareja

Por: Lacar Digital

Fecha:

A contramano de la teoría fiscal y la condena de un tribunal para la mujer mapuche Beatriz Cayún, el Ministerio Público de la Defensa fijó una postura en torno al caso del incendio de una vivienda en San Martín de los Andes donde murió un hombre, identificado como José Emiliano Catricura: pidió juzgar con perspectiva de género e interculturalidad.

El llamado de atención fue lanzado de cara al próximo 3 de diciembre de 2025, cuando el Tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruiz realizará la audiencia de cesura, una instancia que —según advirtieron la defensora María Eugenia Mignon y la funcionaria Silvia Mariela Pereyra— será clave para corregir la mirada con la que hasta ahora se analizó el caso.

“No será un trámite más”, señalaron. “Será el momento en que el tribunal deberá incorporar, con rigor jurídico, los mandatos constitucionales y convencionales que obligan a considerar el género, la identidad indígena y la situación de vulnerabilidad estructural al momento de determinar una pena”.

Al mismo tiempo que resaltan que su proyecto de vida en la comunidad mapuche Cayún —donde vivía junto a su pareja y su hijo de 4 años— estuvo marcado por la pobreza, la inestabilidad laboral y el impacto del alcohol en la vida familiar y comunitaria, los informes destacan su compromiso con el trabajo comunitario, su deseo de avanzar en la construcción de su vivienda y su rol como principal cuidadora de su hijo.

