Podios destacados en la MTB Uniendo las Comunidades 2025

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La edición 2025 de la MTB Uniendo las Comunidades se desarrolló este domingo con una amplia participación regional y un fuerte protagonismo sanmartinense. La competencia, organizada por el LOF Painefilú y el grupo Amigos del Pedal, reunió a decenas de ciclistas en circuitos de 30 y 55 kilómetros, con el acompañamiento de instituciones locales, fuerzas de seguridad y una feria de artesanos y productores que animó la jornada desde temprano.

El predio del LOF Painefilú, ubicado a 22 kilómetros de Junín, fue el epicentro del evento, donde familias y visitantes alentaron a los competidores entre música, mates y comidas tradicionales. La carrera también dejó una nota emotiva: una participante de 73 años completó su circuito y obtuvo el primer puesto en su categoría, recibiendo una ovación generalizada.

La premiación total alcanzó los $700.000 e incluyó la Meta Volante, que entregó $50.000 tanto en damas como en caballeros. En ese marco, varios ciclistas de San Martín de los Andes lograron destacarse con podios y posiciones sobresalientes en diferentes categorías.

Resultados destacados – 30K

  • Caballeros C: Víctor Salazar (5°)
  • Caballeros E: Fausto Sambueza (5°), Pablo Orozco (6°)
  • Caballeros F: Rubén Cazenave (2°)

Resultados destacados – 55K

  • Damas Master C: Mariana López Plez (2°)
  • Caballeros Master A: Dante Jerez (2°), Martín Vilanova (5°), Leandro Zacaría (7°), Carlos Contreras (10°), Eliseo Pariz (11°), Daniel Matías Ili (12°), Sergio Bastías (14°)
  • Caballeros Master B: Nicolás Paschetta (1°), Damián Plancic (2°), Cristian Macchi (4°), Luis Bravo (6°)
  • Caballeros Master C: Alejandro Buchanan (2°), Fabián Vera (4°), Carlos Martín (6°), Pablo Domínguez (10°)
  • Caballeros Master D: Alberto de Araujo (6°), Daniel Rodríguez (7°)

La MTB Uniendo las Comunidades 2025 volvió a consolidarse como un punto de encuentro deportivo y cultural, combinando competencia, tradición y participación comunitaria, con un rendimiento sólido por parte de los representantes de San Martín de los Andes.

