Podios destacados en la MTB Uniendo las Comunidades 2025

La edición 2025 de la MTB Uniendo las Comunidades se desarrolló este domingo con una amplia participación regional y un fuerte protagonismo sanmartinense. La competencia, organizada por el LOF Painefilú y el grupo Amigos del Pedal, reunió a decenas de ciclistas en circuitos de 30 y 55 kilómetros, con el acompañamiento de instituciones locales, fuerzas de seguridad y una feria de artesanos y productores que animó la jornada desde temprano.

El predio del LOF Painefilú, ubicado a 22 kilómetros de Junín, fue el epicentro del evento, donde familias y visitantes alentaron a los competidores entre música, mates y comidas tradicionales. La carrera también dejó una nota emotiva: una participante de 73 años completó su circuito y obtuvo el primer puesto en su categoría, recibiendo una ovación generalizada.

La premiación total alcanzó los $700.000 e incluyó la Meta Volante, que entregó $50.000 tanto en damas como en caballeros. En ese marco, varios ciclistas de San Martín de los Andes lograron destacarse con podios y posiciones sobresalientes en diferentes categorías.

Resultados destacados – 30K

Caballeros C: Víctor Salazar (5°)

Víctor Salazar (5°) Caballeros E: Fausto Sambueza (5°), Pablo Orozco (6°)

Fausto Sambueza (5°), Pablo Orozco (6°) Caballeros F: Rubén Cazenave (2°)

Resultados destacados – 55K

Damas Master C: Mariana López Plez (2°)

Mariana López Plez (2°) Caballeros Master A: Dante Jerez (2°), Martín Vilanova (5°), Leandro Zacaría (7°), Carlos Contreras (10°), Eliseo Pariz (11°), Daniel Matías Ili (12°), Sergio Bastías (14°)

Dante Jerez (2°), Martín Vilanova (5°), Leandro Zacaría (7°), Carlos Contreras (10°), Eliseo Pariz (11°), Daniel Matías Ili (12°), Sergio Bastías (14°) Caballeros Master B: Nicolás Paschetta (1°), Damián Plancic (2°), Cristian Macchi (4°), Luis Bravo (6°)

Nicolás Paschetta (1°), Damián Plancic (2°), Cristian Macchi (4°), Luis Bravo (6°) Caballeros Master C: Alejandro Buchanan (2°), Fabián Vera (4°), Carlos Martín (6°), Pablo Domínguez (10°)

Alejandro Buchanan (2°), Fabián Vera (4°), Carlos Martín (6°), Pablo Domínguez (10°) Caballeros Master D: Alberto de Araujo (6°), Daniel Rodríguez (7°)

La MTB Uniendo las Comunidades 2025 volvió a consolidarse como un punto de encuentro deportivo y cultural, combinando competencia, tradición y participación comunitaria, con un rendimiento sólido por parte de los representantes de San Martín de los Andes.