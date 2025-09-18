Pólemico gasto: el municipio pagó 9 millones de pesos por un sepelio

Se trata del gasto de un cajón, el servicio de sepelio y traslado para un ciudadano que falleció en situación de calle y sin familia.

El gasto no pasó desapercibido en el Concejo Deliberante ni para el Contralor municipal, quienes están pidiendo explicaciones a través de informes a la municipalidad.

Desde el Concejo Deliberante al recibir el pedido para el pago del servicio, notaron que el monto era desproporcionado por lo que solicitaron presupuestos a las dos casas funerarias que existen la ciudad.

«Una de las casas funerarias presupuestó entre dos y tres millones de pesos no 9 millones, por el tamaño del cajón, y ese presupuesto se lo enviamos al secretario de Desarrollo Humano el presupuesto y los datos de la empresa. El mismo día el secretario respondió que la contratación se realizó de urgencia y ante el fallecimiento del ciudadano se constató que no habían familiares que pudieran hacerse cargo de los gastos, y al no tener respuestas de una de las casas funerarias, se decidió contratar a la que cobraba 9 millones de pesos» indicó la Concejal Brondo.

Dentro del informe que envía el Ejecutivo al Deliberante agregaron la encuesta socio económica del fallecido «no habiendo familiares para que se hagan cargo de estos gastos, decidimos afrontarlos desde el municipio» y agregó la concejal » dicen que no hay familia, pero sabemos que si tenía familia acá en la ciudad» indicó Brondo.

El monto también llamó la atención del Contralor Municipal que se sumó al pedido de explicaciones y según expresó «los registros municipales muestran que, hasta ahora, el municipio ya pagó $43.812.000 a la misma empresa» dando como sugerencia que sea la carpintería municipal, la encargada de confeccionar los féretros para las personas en situación de calle y que el municipio alterne entre las dos empresas funerarias el servicio fúnebre complementario y el servicio de traslado al cementerio.