Policía secuestró elementos robados y drogas en Junín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Se realizaron dos allanamientos como parte de una investigación por un robo. Fueron identificadas personas señaladas como presuntos autores del ilícito.

Personal de la Comisaría 25° de Junín de los Andes realizó ayer dos allanamientos en distintos domicilios de la localidad, como parte de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en una casa de deportes.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró diversos elementos vinculados al robo e identificó a las personas señaladas como presuntos autores del ilícito, quienes quedaron notificadas en la causa.

De forma paralela, en uno de los inmuebles allanados se encontraron sustancias estupefacientes en el interior de una bolsa de nylon con 29,9 gramos de material vegetal compatible con cannabis sativa, tres cigarrillos artesanales, una bolsa con 5,8 gramos de marihuana, dos bagullos con 5,2 gramos de sustancia vegetal y un billete con restos presuntamente de clorhidrato de cocaína. 

Según se informó desde la Policía provincial, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. 

El fortalecimiento del combate contra el delito en general y el microtráfico de drogas en particular, es una de las prioridades del modelo neuquino de gestión, que realiza fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aporta equipamiento y vehículos, promueve capacitaciones para el personal policial y trabaja junto a los municipios, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.



