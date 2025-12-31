EducaciónRegionales

Por las auditorias médicas, hubo un gran descenso en el ausentismo docente

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Las variantes en el sistema se reflejaron con mayor presencia docente en las aulas. Representó cerca de 470 mil días menos usados en licencias respecto a 2024, contribuyendo a la mejora del sistema educativo.

A partir de los cambios instrumentados por el gobierno provincial en de 2024, con el objetivo de mejorar el sistema de control sobre certificados médicos presentados por docentes, el año pasado se registró una baja en el nivel de ausentismo por enfermedad de casi el 22 % con relación a 2023. Hoy, este índice significa 468.472 días menos de licencias médicas respecto al 2024. 

Como señaló la ministra Soledad Martínez en oportunidad de poner en marcha las modificaciones, “las políticas de salud ocupacional parten del respeto a los trabajadores y trabajadoras que no abusan de las herramientas disponibles en el sistema. Los números que hoy tenemos de ausencia de docentes son producto del sistema de auditorías médicas, de las visitas a domicilio y de la regularidad de las juntas médicas”. 

Se trata de “una tarea sostenida de revisión de certificados médicos que tenían mucho tiempo en el sistema y que se renovaban inclusive extendiendo los periodos de las licencias ordinarias y las extraordinarias, con una herramienta que se llama excepcional; esos certificados eran bastantes y por mucho tiempo”. 

El actual número de 468.472 días menos usufructuados de licencias médicas en relación con el año pasado, puesto en la perspectiva del valor que percibe un docente con un solo cargo, por día, significa una reducción de costos para el sistema educativo provincial de 9.164.440.000 pesos. Esta cifra podría equivaler a unos dos nuevos edificios educativos para el sistema provincial. 

La fuerte auditoría médica y del sistema de licencias docentes, puesto en marcha a partir de la detección de irregularidades como certificados adulterados y “mellizos”, determinaron la detección de 54 casos de documentación fraguada por personal docente y auxiliar. Esto propició la sustanciación de sumarios administrativos y denuncias penales contra profesionales de la salud por posible comercialización de licencias, buscando reducir el ausentismo. En tal sentido, la cartera educativa investiga casos de certificados médicos irregulares, y también reforzó el sistema de auditorías. 

Como se detalló desde la cartera educativa, todo el dispositivo puesto en marcha en procura de revertir los números de ausentismo docente en el sistema educativo dio sus frutos, reflejados en la mayor presencia docente frente a las aulas, con todo lo que esto significa para la mejora del sistema educativo.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Cambios en calendario de vacunas 2026: adelantan segunda dosis de Triple Viral
Artículo siguiente
Lo imputan por estafa de USD125 mil en San Martín de los Andes y queda detenido en Río Negro por otros hechos

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cambios en calendario de vacunas 2026: adelantan segunda dosis de Triple Viral

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Es para reducir la cantidad de niños y niñas...

La provincia del Neuquén logró ante Nación la declaración de emergencia por sequía

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las leyes nacionales N° 24.959 de zonas de desastre...

Se promulgó el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Neuquén es la primera provincia en adoptar este modelo...

Organismos provinciales dispondrán de guardias para las fiestas de fin de año

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
En Año Nuevo, del mismo modo que en Navidad,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640