Por legítima defensa, absuelven a acusada por matar a su pareja

El hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2022, cuando la mujer hirió con un arma blanca a su pareja, Walter Vera, quien falleció a causa de las lesiones. En un primer juicio, realizado en agosto de 2024, había sido absuelta, pero esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Impugnación, que ordenó la realización de un nuevo debate.

Según la resolución comunicada ayer, durante el debate se acreditó que el día del hecho existió una agresión por parte de la víctima hacia la imputada, en un vínculo atravesado por hechos previos de violencia. El tribunal consideró que la mujer se defendió ante una nueva agresión y que su accionar se enmarcó en una causa de justificación.

La jueza Macedo Font, al dar a conocer el veredicto, destacó que se escucharon 24 testimonios durante el juicio y que, a partir de esa prueba, el tribunal arribó de manera unánime a la conclusión de que la hipótesis de la defensa fue la que se corroboró.

También señaló que quedó probada la existencia de violencia de género ejercida por el hombre hacia la mujer, reconocida tanto por la fiscalía como por la querella.

Por el Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal del caso Manuel González. La familia de la víctima fue representada por una querella particular, mientras que la imputada contó con la asistencia de la Defensa Pública.