Por trabajos, piden precaución al circular por Ruta Provincial N°60

Para garantizar la seguridad y avanzar en el ensanche y la construcción de la nueva calzada hasta el paso Mamuil Malal, desde Vialidad Neuquén informaron que se están realizando tareas forestales (tala y poda de árboles) y brindaron recomendaciones a los usuarios de la traza.



La dirección provincial de Vialidad informa a los usuarios de la Ruta Provincial 60 que se están llevando a cabo importantes tareas de apeo (tala y poda) de árboles en el tramo comprendido entre el fin del pavimento y el Paso Internacional Mamuil Malal. Estas tareas forman parte del proyecto de pavimentación que comenzó a ejecutarse en la zona.

Explicaron que el apeo de árboles, al ser una labor que implica riesgo y requiere maquinaria pesada, ocasionará alteraciones en el flujo vehicular. Particularmente, demoras significativas en el tránsito, por lo que se ruega a los conductores planificar sus viajes con tiempo extra.

Además, en varios puntos de la obra, la calzada se verá reducida a un solo carril, implementándose un sistema de paso alternado. Por razones de seguridad, podría ser necesario realizar cortes totales de la ruta por períodos breves y puntuales mientras se realiza la caída o el retiro de árboles grandes.

Recomendaciones

La seguridad de los usuarios y del personal de obra es la máxima prioridad. Por esa razón, se solicitó a los conductores tener en consideración las siguientes indicaciones: transitar con Precaución, reducir la velocidad considerablemente -incluso por debajo de los límites indicados-, atender la señalización -respetando estrictamente la cartelería de obra, los conos y las vallas dispuestas en la ruta- y obedecer las indicaciones de los banderilleros y el personal de la empresa que está a cargo de la obra.

Asimismo, pidieron evitar maniobras de sobrepaso dentro de la zona de trabajo. “Se solicita la máxima colaboración y paciencia a todos los usuarios para evitar accidentes y permitir que las tareas de apeo se desarrollen de la forma más rápida y segura posible”, indicaron.