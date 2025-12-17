Premiarán a los mejores promedios Secundarios de toda la provincia

Con un monto de 450 mil pesos será reconocido el esfuerzo de estudiantes de CPEM y EPET, y de Jóvenes y Adultos que cursaron planes de 3 y 4 años. Hasta el sábado 20 de diciembre se amplió el plazo para que las instituciones envíen la información.



El Gobierno de Neuquén entregará un reconocimiento económico a las y los egresados con los mejores promedios generales de todas las escuelas Secundarias de la provincia. Para ello desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas del ministerio de Educación, la cargo de Amalín Temi, se convocó a los establecimientos educativos del nivel a remitir la información. Frente a ciertas demoras se amplió el plazo hasta el 20 de diciembre.

Como parte del Plan provincial Redistribuir Oportunidades, Becas Gregorio Álvarez, serán beneficiados con el reconocimiento los tres mejores promedios generales -se incluyen todos los años de cursada- de la cohorte 2025 de cada institución educativa -CPEM y EPET- con planes de 5 y 6 años.

Mientras que en el caso de las escuelas con planes para Jóvenes y Adultos -con una duración de 3 y 4 años-, serán premiados los dos mejores promedios.

Temi explicó que “una vez que las escuelas hayan informado quiénes obtuvieron los mejores promedios generales de cada institución Secundaria se va a generar un único pago de 450 mil pesos, como reconocimiento al compromiso con el estudio”.

El plan alcanza a las escuelas públicas de nivel medio de toda la provincia; y es responsabilidad de los equipos de gobierno y conducción remitir la información para que el beneficio pueda ser asignado. Como requisitos complementarios, las y los estudiantes deberán haber cumplido con un mínimo del 80% de asistencia; ser neuquinos o acreditar una residencia de 5 años o más en la provincia, y tener como máximo 35 años de edad.