Presentación del nuevo sistema de reservas para alojamientos turísticos de San Martín de los Andes

El Observatorio Turístico llevó adelante una charla informativa destinada a prestadores locales, donde se presentó una innovadora herramienta gratuita que permitirá optimizar la gestión de reservas y fortalecer el análisis estadístico del destino.

El jueves 16 de octubre se realizó en el Salón del ENSATUR una charla informativa dirigida a los alojamientos habilitados del destino, con el objetivo de presentar el nuevo sistema de reservas turísticas que estará disponible de manera totalmente gratuita para el sector.

Durante el encuentro, se explicó que esta herramienta tecnológica permitirá a los prestadores acceder a un sistema moderno, funcional y sin costo, contribuyendo a la equidad entre los distintos establecimientos y fomentando la innovación y digitalización de los procesos de gestión.

Desde el área se destacó que la implementación del sistema también representa un avance estratégico para el Observatorio Turístico, ya que permitirá relevar datos de ocupación en tiempo real, optimizando el análisis estadístico y la toma de decisiones en materia de planificación turística.

La convocatoria fue altamente satisfactoria, con la participación de representantes de numerosos alojamientos locales y miembros de la Asociación Hotelera, lo que favoreció un espacio de intercambio y articulación público-privada en torno a esta nueva etapa de modernización del sector.

En relación con las próximas acciones, durante el mes de noviembre está prevista una capacitación presencial sobre el uso de la plataforma. Además, los establecimientos que no pudieron asistir al encuentro podrán comunicarse con el Observatorio Turístico para recibir información y sumarse a la iniciativa.

Desde la Secretaría de Turismo se destacó que, este proyecto que surge del trabajo en conjunto con el Ministerio de turismo de la Provincia (Dirección General de Innovación y Destinos Turísticos Inteligentes), marca un paso fundamental hacia la modernización y eficiencia de la gestión turística local, reforzando el vínculo entre el sector público y los prestadores privados, y consolidando a San Martín de los Andes como un destino comprometido con la innovación tecnológica y la mejora continua.

Se invita a todos los alojamientos del destino a sumarse a esta propuesta, participando activamente en el proceso de implementación del nuevo sistema. La adhesión de cada establecimiento será clave para fortalecer la red de información turística local, mejorar la competitividad del destino y continuar construyendo, entre todos, una gestión más moderna, eficiente y colaborativa.