Presentan el concurso de talento joven “NQN LATE”

El certamen convoca a jóvenes de toda la provincia, de 18 a 35 años, y tendrá importantes premios. Las postulaciones se recibirán del 14 al 24 de agosto.



El próximo jueves 14 de agosto se realizará el lanzamiento oficial de “NQN Late”, el concurso orientado a promover los talentos de las juventudes de la provincia, con enfoque en la cultura urbana, música, danza, arte y creatividad. El acto inaugural se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad capital, a las 17.

La iniciativa es impulsada por la secretaría de Juventudes y Diversidad del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y podrán participar personas jóvenes de 18 a 35 años de las siete regiones de la provincia.

La propuesta es presentada como un espacio para potenciar talentos jóvenes neuquinos en disciplinas como música, freestyle, danza urbana, poesía, arte visual, performance, entre otras expresiones contemporáneas.

Se busca generar un espacio de participación y promoción del talento de las juventudes, y acompañarlas e impulsar sus proyectos artísticos, poniendo en valor la cultura y la identidad provincial.

“En Neuquén valoramos y apoyamos el talento joven, es por eso que trabajamos con la mirada puesta en rescatar sus intereses, sus proyectos y anhelos”, aseguró la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco. “Con esta propuesta queremos que todos los jóvenes puedan mostrar su arte, su creatividad y el esfuerzo que le ponen a eso que mejor saben hacer, y una vez más, desde la secretaría los vamos a acompañar”, agregó.

El certamen plantea tres fases:

Convocatoria abierta: del 14 al 24 de agosto, los postulantes podrán enviar su material al mail nqnlate@neuquen.gov.ar. Se recepcionarán contenidos audiovisuales breves, con una duración máxima de 2 minutos, en alta calidad. En el mail deberá figurar nombre completo, dirección, teléfono, DNI, y foto del DNI actualizado. En caso de ser grupos, se permitirá la inscripción de hasta cinco personas por equipo. Las personas seleccionadas de esa primera etapa serán presentadas en la cuenta de Instagram @nqnlate, donde se publicarán sus videos. Luego quedará abierta la votación, del 25 al 27 de agosto, a través de una página web que se informará por las redes sociales. El 28 de agosto serán anunciadas las personas seleccionadas.



Audiciones/pre selección: las personas que resulten seleccionadas de la instancia virtual participarán de un casting presencial, con un jurado compuesto por artistas reconocidos. Estas audiciones zonales se realizarán el 31 de agosto en Plottier; el 7 de septiembre en San Martín de los Andes, y el 13, en Chos Malal. De cada zona se elegirán tres personas (1er lugar, 2do lugar y 3er lugar). El primer puesto de cada zona, recibirá 2 millones de pesos como premio y competirá en la final; mientras que los segundos y terceros puestos estarán habilitados para ser teloneros en el certamen final.



Gran final y concierto: La fecha de la final será el 21 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo. El jurado premiará el talento, el esfuerzo y la originalidad. La persona ganadora será determinada por el voto de los jueces y obtendrá un premio de 5 millones de pesos. Entre los premios, además de una contribución monetaria, se suma la participación en festivales regionales (fiestas populares provinciales y nacionales) y asesoramiento con gestores culturales y productores.



El evento concluirá con un recital a cargo de un artista neuquino de renombre nacional, DJs y artistas visuales en vivo.