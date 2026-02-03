Protección Civil incorpora un desfibrilador automático

El Municipio adquirió un nuevo desfibrilador automático, transportable, que quedará a disposición de la Dirección de Protección Civil.

Este equipo, que tiene como objetivo reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, será utilizado por el personal para las emergencias.

La compra se realizó, además, en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 3071 “Muerte Súbita – Sistema de Prevención Integral” y la Ordenanza N.º 13.327/2021.

El DEA es un dispositivo médico portátil que permite brindar asistencia inmediata a una persona que sufre un paro cardíaco, aplicando una descarga eléctrica capaz de restablecer el ritmo cardíaco normal.

Como parte de este programa integral de prevención, se ha capacitado al personal municipal en:

• Maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

• Uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA)

• Primeros auxilios

Este equipo, que se suma a otros instalados en Lolog y en el Palacio Municipal, reafirma el compromiso del Municipio con la salud pública, la prevención y la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.