Provincia licitó el mantenimiento de la videovigilancia en San Martín de los Andes

La empresa Datastar S.A. presentó oferta para prestar el servicio de videovigilancia de los sistemas ubicados en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Centenario y Zapala.

La apertura de sobres se realizó en el ministerio de Seguridad y Datastar SA fue la única empresa que presentó oferta para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Video Seguridad Pública Urbana.

La licitación prevé un plazo de ejecución de seis meses, con opción a prórroga por un período igual y en las mismas condiciones, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad operativa del sistema, considerado clave para la seguridad ciudadana.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Seguridad.

El llamado a licitación fue autorizado mediante el Decreto Provincial N.º 1603/2025, que faculta a la Dirección Provincial de Administración a efectuar el proceso licitatorio y a designar a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación.