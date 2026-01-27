Provincia y Municipio acuerdan ejes de trabajo para este año en materia de deporte barrial y comunitario

Funcionarios neuquinos recibieron al subsecretario de Deportes de San Martín de los Andes, Martín Betancur, para diseñar las diferentes políticas que aplicarán Provincia y Municipio en el trabajo barrial y comunitario para este 2026.

El desarrollo de políticas comunitarias y para la juventud a través del deporte es una de las acciones que promueve el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia de Neuquén.

Betancur fue recibido en la capital provincial por la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, y por el director general de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambon (foto).