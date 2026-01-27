DeportesLocalesMunicipales

Provincia y Municipio acuerdan ejes de trabajo para este año en materia de deporte barrial y comunitario

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Funcionarios neuquinos recibieron al subsecretario de Deportes de San Martín de los Andes, Martín Betancur, para diseñar las diferentes políticas que aplicarán Provincia y Municipio en el trabajo barrial y comunitario para este 2026.

El desarrollo de políticas comunitarias y para la juventud a través del deporte es una de las acciones que promueve el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia de Neuquén.

Betancur fue recibido en la capital provincial por la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, y por el director general de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambon (foto).

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Saloniti recibió detalles sobre los proyectos para Torres, Gingins y las rotondas
Artículo siguiente
Luck Ra fue distinguido como Guardián Ambiental en San Martín de los Andes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Secuestran droga y dinero en efectivo tras un control preventivo

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El procedimiento se realizó cerca de una escuela primaria,...

Provincia anunció obras en los callejones de Gingins y Torres y rotondas en la Ruta Nacional 40

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, anunció que la Provincia...

Luck Ra fue distinguido como Guardián Ambiental en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La ministra Leticia Esteves entregó la distinción antes del...

Saloniti recibió detalles sobre los proyectos para Torres, Gingins y las rotondas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640