Provincia y Municipio presentaron en San Martín de los Andes las líneas de crédito para industrias culturales

Con la presencia de representantes del ámbito cultural de nuestra comunidad, funcionarios provinciales y municipales, se realizó en la Biblioteca Popular 9 de Julio una charla sobre el lanzamiento y asesoramiento de los Créditos Culturales que lanzó el Gobierno provincial.

Los créditos, de hasta $30.000.000, están destinados a personas o entidades jurídicas que desarrollen sus emprendimientos de servicios culturales en la Provincia del Neuquén, para contribuir al desarrollo del sector de la industria cultural mediante el financiamiento de proyectos.

La línea está destinada a músicos, productores audiovisuales, editoriales y artistas neuquinos que necesiten financiamiento para potenciar sus proyectos, modernizar equipamiento y seguir generando cultura en la Provincia del Neuquén.

Abarca artes cinematográficas, audiovisuales, escénicas, musicales y sonoras, literarias, narrativas y producción editorial, gráficas, ilustración, artesanías.

Los proyectos presentados serán evaluados por el equipo técnico de Instituto Autárquico de Desarrollos Productivos (IADEP), quien otorgará un aval técnico que validará la pertinencia de las inversiones propuestas. Respecto del proyecto presentado, se analizará la capacidad de generar ingresos futuros para el repago del crédito.

Del acto participaron el intendente municipal, Carlos Saloniti; el secretario de Cultura del Municipio, Gustavo Santos; Josefina Codermatz, directora del IADEP; Carolina Cárdenas, coordinadora general de la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana; Eliana Rivera, delegada provincial de la Región Sur.

Inscripciones (en el siguiente link):

https://docs.google.com/forms/d/11JtSY1xeVvby5uqYuRIcwS4W0k15yhThLXRmgZLzg4U/viewform?fbclid=IwY2xjawM2Ms5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqd3VaNm5mVENTeVkwanc5AR5r_ZKHKQBiz-BVand3Xq1o6_3DD3Pg0gOW2ytYrRM_O_lqfvStqzFRd9WAkQ_aem_j_DRHUY0p2m1XHISZahVuw&edit_requested=true

Beneficiarios: Personas humanas –individuos mayores de 18 años – y personas jurídicas, que desarrollen su emprendimiento de servicios culturales en la Provincia del Neuquén.

Objetivos: Contribuir al desarrollo del sector de la industria cultural mediante el financiamiento de proyectos presentados.

Destino:

Activos fijos: Equipamientos, herramientas de trabajo y remodelaciones.

Capital de trabajo: Insumos y materiales artísticos.

Activos intangibles: Patentes y marcas

Tecnología informática: hardware y software; adquisición y/o desarrollo.

Prefinanciación de eventos.

El financiamiento se otorgará siempre que las inversiones tengan directa relación con el emprendimiento.

Evaluación del proyecto:

