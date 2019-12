>> Política

El intendente de San Martín de los Andes Carlos Saloniti puso como principal eje de comienzo de gestión la recuperación de la limpieza urbana tanto en el casco céntrico como en otros sectores de la ciudad. Su gestión comenzó el 10 de Diciembre y tal como lo planteó en el propio acto de asunción, horas mas tarde salió junto a las cuadrillas a fiscalizar los trabajos de limpieza. Además le pidió a sus funcionarios del gabinete colaborar con la limpieza de la ciudad por lo que les entregó bolsas de residuo y los invitó públicamente a que «dejen todo limpio» en caso de ver alguna situación de suciedad. «Queremos llegar al punto de inflexión donde San Martín empiece a estar en las condiciones que nosotros pretendemos» dijo a Lacar Digital en su primera entrevista con este diario.

Respecto a la pregunta que ronda entre los vecinos de la ciudad sobre «Qué hace Saloniti?», este diario pudo mantener una entrevista «mano a mano» con él y consultar sobre algunos temas a 16 días de iniciada su gestión.

El plan de trabajo que actualmente se ve muy claro fue re confirmado por Saloniti; «estamos trabajando en esta primera etapa donde queremos llegar a un punto de inflexión donde San Martín empiece a estar en las condiciones que nosotros queremos y eso nos va a llevar varios meses, el primer objetivo es el mantenimiento y limpieza de la ciudad. En segundo lugar todo lo que es proyectos y demás, tendremos una reunión con Ferrería de la Unidad Provincial de Financiamiento Externo de la provincia, por los temas Terminal de Ómnibus y el césped sintético municipal» agregó.

En una tercera etapa «queremos empezar a reparar la ciudad, asfaltarla; en el presupuesto pusimos esto y ya comenzamos con esta planificación» dijo a Lacar Digital. «Vamos a ir de menor a mayor, no queremos ser ambiciosos este primer año en función del contexto macroeconómico que vivimos, que la gente vea estos cambios es el principio de lo que queremos para la gestión» aseguró.

Además agregó, «para los proyectos micro y macro de la ciudad voy a apoyarme en el COPE y el Concejo Deliberante. Para los proyectos macro de la ciudad es la COPE un organismo clave para nosotros planificar, y tomar los proyectos que ya se trabajaron, se consensuaron y llevaron adelante y por otro lado todos los proyectos nuevos que vengan; sea Estacionamiento Medido o cualquier iniciativa que surja a partir de ahora, tratar de trabajarlo mucho con la gente, con los vecinos, para pensar realmente en el desarrollo de San Martín y no quedarnos solamente en la anécdota de tal o cual proyecto» dijo Saloniti a Lacar Digital.

«Quiero que San Martín vaya con el ritmo del progreso y el crecimiento»

«yo quiero que sea con equilibro por supuesto, pero que este cambio que todos estamos notando tiene que ser un cambio para que los temas que nunca se debaten se den, que demos los debates, que podamos discutir, San Martín de los Andes requiere un análisis de crecimiento distinto» dijo. «Hay temas que ya agotaron su tiempo de que estén instalados y nunca hicimos nada y yo tengo ganas de pasar del pensamiento a la acción, a los hechos concretos» afirmó.

Qué te dejaría conforme en tu primer año de gestión?

«Me dejaría conforme que hayamos cambiado la agenda de temas de la ciudad, que ya no se discuta el tema de la limpieza del pueblo, de la iluminación de la ciudad, que ya estemos en una etapa donde la gente ya esté viendo lo que quiere para su barrio. Anhelo el fortalecimiento de las juntas vecinales, pero como motor no de catarsis, sino como motor de disparador de ideas, de compromiso del barrio, ser parte de una junta vecinal es para potenciar el barrio, no para hacer discusiones y hacer catarsis y quejarse de quien gobierna. Es otra cosa lo que yo pretendo» dice a este diario Carlos Saloniti actual intente de San Martín de los Andes. «Al cierre de mi primer año de gestión me gustaría que la gente diga, San Martín de los Andes ya cambió» finalizó.

Mensaje por estas Fiestas

«Que revaloricemos la familia, en sus diversas formas, no hablo solo de la familia tradicional, que todos tratemos de ser mejores personas, día a día, que actuemos de buena fe, que ayudemos a nuestro prójimo, que agradezcamos a Dios cada mañana que uno esta vivo, que está bien de salud porque realmente hay gente que la está pasando mal. Y uno tiene que ser un agradecido de lo que tiene» agregó.

«La comunidad no cambia con una obra, cambia al respetar los valores, respetarnos, respetar al peatón, cuidar nuestra ciudad, no ensuciarla, no dañar los carteles, hay un montón de cosas que hacen que podamos tener otra comunidad, estoy convencido que eso es un trabajo de hormigas pero es lo que va a hacer cambiar a esta ciudad» finalizó.

Batería de buenas noticias

Tendrá en este primer y segundo año de gestión Saloniti una batería de obras a inaugurar, de gestiones que se concretan en esta etapa y que lo dejarán con una imagen positiva, políticamente hablando, lo cual debe aprovechar bien ya que los años siguientes deberá definir temas delicados en cuanto al crecimiento de nuestra ciudad. Se muestra firme, seguro y utilizando todos los contactos que desde el Gobierno Provincial se le envían para concretar obras que están en boca de todos, pero que no habían tenido soluciones concretas en estos últimos años, inclusive con el mismísimo Saloniti como conductor en el sector de Hacienda del Municipio.

Se vienen nuevos temas para la agenda de la ciudad, organizar el tránsito no solo de ingreso y egreso a la localidad es uno de ellos, la posibilidad de lograr una nueva empresa o alternativa de transporte urbano tal vez abriendo el juego a nuevas licitaciones para empresas que quieran competir con las actuales, la difícil decisión de poner en el Deliberante un tema que nadie quiere tocar como lo es el Estacionamiento Medido, que según algunas pruebas realizadas años atrás se daría en zonas del centro de la ciudad nada mas, genera una preocupación para aquellos que no están de acuerdo con el pago de multas u otro tipo de pagos.

Dentro del desafío planteado por el propio Saloniti de iluminar de otra manera la ciudad a través de un plan en conjunto con EPEN, y generando así un embellecimiento desde la Virgen del Arenal hasta la costanera, el joven intendente local deberá distribuir toda la energía que lo impulsa también en obras menores para barrios que han quedado olvidados en el tiempo ya sea en tema iluminación como así también asfalto.

Plan de bacheo sobre la «Travesía urbana de la Ruta 40»

«Los trabajos comprenderán desde la zona de Chacra 32 hasta la costanera del lago Lacar. Con la llegada del asfalto, gestionado ante Vialidad Provincial, personal de Servicios Públicos trabajará sobre los pozos de todo el recorrido» indicó ayer una gacetilla de prensa local.

Al respecto Alfredo Muñoz, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la ciudad indicó «luego de las gestiones realizadas ante las autoridades de Vialidad Provincial, encontramos una rápida respuesta, y en los próximos días llegará el asfalto para poder comenzar con los trabajos”.

Las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento iniciarán en el sector del Golf Chapelco Resort, hacia el sector de Avenida San Martín Calle Villegas, con el cierre en la Costanera local. Paralelamente, desde hace algunos días se están realizando arreglos y reacondicionamiento de la Av. Koessler, con reconstrucción de los cordones divisorios de calzada y la pintura de los mismos.

REUNIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL

El Intendente, Carlos Saloniti, recibió -este jueves- al Presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), Jorge Ferrería, para avanzar en el financiamiento de distintos proyectos para la ciudad. La nueva terminal y el césped sintético en la cancha municipal, en la agenda de temas.

“En primer lugar estamos muy agradecidos que desde la UPEFE estén aquí en nuestra ciudad”, dijo Carlos Saloniti, luego de recibir al funcionario provincial.

“Comenzamos a coordinar para que desde el organismo se lleve adelante el contrato de los profesionales para que se termine el Proyecto Ejecutivo de la terminal”, explicó el Intendente y agregó que “eso claramente, nos va a permitir –a través de la UPEFE- lograr el financiamiento para tener nuestra nueva terminal”. Se trata del proyecto que prevé la instalación de una nueva Terminal de Ómnibus, a la vera de la Ruta Provincial 48.

En este sentido, Saloniti, detalló que “enero va a ser un mes de muchísimo trabajo, para avanzar en el contrato de los profesionales y fundamentalmente, terminar el Proyecto Ejecutivo y conseguir el financiamiento ante los organismos internacionales”.

CÉSPED SINTÉTICO PARA LA CANCHA MUNICIPAL

Por otra parte, el Jefe Comunal, se refirió a las gestiones ante el organismo provincial para que el estadio Municipal de San Martín de los Andes, cuente con el césped sintético.

Dijo que “estamos trabajando para poder lograr en los próximos meses ya esté instalado el césped sintético en el estadio municipal, porque queremos que –principalmente los chicos- tengan un lugar mejor para poder practicar deporte”.