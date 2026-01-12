¿Qué parte no se entiende? residentes y turistas realizan fogatas a pesar de la prohibición

El Parque Nacional Lanín informa que, en el marco de la emergencia ígnea vigente y ante la prohibición absoluta de hacer fuego fuera de los campings organizados, se intensificaron las recorridas de control por parte del Cuerpo de Guardaparques en áreas lacustres, costas de lagos y ríos y en distintos sitios de uso público.

A pesar de la amplia información difundida y de las restricciones establecidas, durante los operativos se han detectado residentes y visitantes realizando fuego, acampando en sectores no habilitados y circulando con perros, conductas que representan un grave riesgo ambiental y para la seguridad de las personas, en un contexto de extrema vulnerabilidad frente a incendios forestales.

Estas acciones ponen en peligro los ecosistemas del Parque, la infraestructura y la vida humana. Como consecuencia, se están labrando actas de infracción, con multas que van desde los $400.000 hasta los $6.000.000, según la gravedad de cada caso; sin prejuicio de la realización de la denuncia penal en el caso de fuego en lugares no habilitados.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Lanín se recuerda que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings con prestaciones habilitadas, sin excepciones, y que el respeto de esta medida es fundamental para prevenir incendios y evitar daños irreversibles.

Asimismo, se solicita la colaboración de prestadores turísticos, guías, residentes y visitantes, quienes pueden contribuir con el control y la fiscalización informando situaciones irregulares.

Las denuncias pueden realizarse aportando registros fotográficos o material audiovisual, comunicándose con la Radioestación del Parque Nacional Lanín al teléfono 02972-427210.

El Parque Nacional Lanín reitera que cuidar el área protegida es una responsabilidad de todos.