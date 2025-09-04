LocalesMedio Ambiente

¿Qué pasa con los microbasurales en San Martín de los Andes?

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Vecinos denunciaron que arrojaron basura proveniente de Chapelco en un terreno privado de la ciudad. Los papeles arrastrados por el viento esparciéndose por la ladera preocuparon por el riesgo ambiental.

El material registrado revela que gran parte de los residuos —entre ellos papeles y documentación— provendrían del Centro de Esquí Chapelco. 

Jovita Brondo, concejal de Juntos por el Cambio de San Martín de los Andes, habló sobre la situación en diálogo con La Red Neuquén.

«Este problema se resolvió bastante rápido. El municipio y la empresa que llevó el remolque se hicieron responsables», afirmó.

De igual forma, destacó que «la gente que vive en la zona también tomó acción rápidamente porque son personas comprometidas con el cuidado ambiental».

Consultada sobre la problemática, la edil apuntó que «los microbasurales son un problema serio en nuestra localidad».

«Se multiplican día a día y no siempre basta con el trabajo municipal. Es importante accionar al respecto antes de que el tema se amplíe más», resumió.

Fuente: Tu Noticia

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Microtráfico: el código QR para denuncias llegará a más de 400 mil vecinos
Artículo siguiente
Autorizan salidas transitorias al condenado Pedro Jofré el tirador de ATE

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Seminario-taller para docentes de matemática en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La convocatoria está abierta para quienes se desempeñan en...

Confirmaron un caso de fallecimiento por Hantavirus en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Un mujer de 44 años contrajo el virus y...

En la segunda quincena de septiembre comienzan las obras de la Escuela Integral N° 3 y del Cpem 96

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Funcionarios del Gobierno neuquino y representantes de la empresa...

El Hospital de San Martín de los Andes tendrá un nuevo equipo de endoscopía

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Gobierno refuerza la atención sanitaria con una importante...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina