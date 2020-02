Salió en libertad Fabián Tablado, el femicida que mató a Carolina Aló de 113 puñaladas

>> Policiales

Tablado es el femicida de Carolina Aló​ (17). El 27 de mayo de 1996, el joven -que entonces tenía 20 años- invitó a la chica a su casa en Tigre. Tablado era muy celoso y solía discutir con su novia. Pero ese día ya sabía lo que iba a hacer: atacó a su novia a golpes y con al menos tres cuchillos y un formón (una herramienta punzante) hasta que la mató.

Fue uno de los casos más impactantes de la historia criminal argentina y por ese crimen Fabián Gerardo Tablado, que actualmente tiene 44 años, fue condenado a 24 años de prisión y hoy recuperó la libertad.

Tanto para el juez que llevó adelante la investigación, el fiscal del juicio y la querella, Tablado debía ser condenado a prisión perpetua por «homicidio agravado por alevosía».

Pero la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo dividido, le aplicó una pena de 24 años por «homicidio simple».

A esa condena se le sumó otra a dos años y medio de prisión en 2013 por amenazar a su ex esposa, Roxana, con la que se casó mientras estaba en la cárcel y con la que tuvo mellizos.

Sumando las dos condenas acumuló una pena unificada a 26 años y medio que vencían en agosto de 2022 pero recuperó su libertad este viernes, luego de ser beneficiado por la Ley 24.390 (más conocida como 2×1) que fue derogada en 2001.

De los 26 años que le correspondían de prisión, Fabián Tablado, cumplió 23 años, nueve meses y un día encarcelado.

Por aquel régimen, los dos años que estuvo preso sin condena se le computan doble. Además, como el femicida hizo «cursos de formación profesional» logró achicar seis meses más su estadía en la cárcel por el beneficio de “estímulo educativo”, según informó Télam. Aunque actualmente Tablado no trabaja ni estudia.

El papá de Carolina, Edgardo Aló, presentó este jueves ante la Justicia de Ejecución Penal de San Isidro, un pedido de restricción perimetral para que Tablado no pueda acercarse a su grupo familiar

El asesino de Carolina Aló pasó su último día en la cárcel en el pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana, donde están los presos de culto evangelista.

Allí recibió durante los últimos años la visita de su madre, quién esporádicamente se acercaba a verlo. «Voy a ir a buscarlo al penal. Soy la madre y en estos 24 años no lo abandoné nunca”, dijo la mujer a Télam.

Los padres de Tablado siguen viviendo en la misma casa donde ocurrió el femicidio. No obstante, la madre de Tablado no quiso confirmar si su hijo volverá a vivir allí con ellos.

De acuerdo a los informes que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) envió al juez de Ejecución Penal N° 1 de San Isidro, Alejandro David, Tablado siempre tuvo “buena conducta”.

“Hace un año que ha optado por no salir del pabellón. Sale de la celda a las 7.30 y el cierre es a las 19, pero no va a otros sectores del penal porque no quiere problemas”, dijo una fuente del caso, que agregó: “No ha tenido inconvenientes con el resto de la población carcelaria ni con el personal”.

Antes de salir en libertad Tablado se sometió a una pericia psiquiátrica que determinó que Tablado presenta sus facultades mentales «normales», pero también recomendó que por el momento no ejerza la «responsabilidad parental» sobre sus hijas mellizas de 11 años.