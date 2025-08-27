Quila Quina: encuentran un cuerpo incinerado dentro de una camioneta incendiada

El hecho ocurrió entre las 18 y 18: 30 horas camino a Quila Quina. Personal policial se encuentra investigando lo sucedido.

Según información recabada por este medio, el rodado sería una camioneta con una persona incinerada en su interior.

A la llegada de Bomberos Voluntarios al lugar, el vehículo continuaba envuelto en llamas, sólo al momento de contener el fuego, es que lograron divisar los restos de una persona, que hasta el momento no se sabe ni el sexo ni la identidad.

En estos momentos, personal policial se encuentra en el lugar recabando indicios y evidencias que permitan establecer lo sucedido y lograr identificar el cuerpo.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, personal policial de la Cria. 23, personal policial de División Tránsito, Comando Radioeléctrico, y pobladores que se acercaron a colaborar.

Noticia en desarrollo.