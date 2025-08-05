Realizaron infracciones a cazadores y pescadores furtivos

Durante el fin de semana, se realizaron operativos conjuntos entre las delegaciones de Fauna del Alto Neuquén y Confluencia en diversas zonas del interior provincial, incluyendo Auca Mahuida, Los Toldos y Los Trapiales. Los controles tuvieron como objetivo fiscalizar la caza y la pesca, preservar la fauna silvestre y concientizar a la población sobre el cumplimiento de la legislación vigente.

En este sentido, en uno de los procedimientos, el viernes se labró un acta de infracción por caza furtiva de un guanaco. Por este motivo, se procedió al secuestro de un arma de fuego y al decomiso de los restos del animal.En tanto, el sábado se registraron cinco infracciones vinculadas a pesca ilegal.



Según manifestaron los infractores, las truchas decomisadas -ochoarcoíris y cuatro marrones- habrían sido extraídas del lago Mari Menuco. Además, fueron secuestrados cuatro equipos de pesca utilizados para la actividad.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, recordó que la pesca deportiva en la Patagonia está regulada por permisos y normativas específicas. También destacó que este tipo de operativos busca frenar la depredación y fomentar el respeto por la biodiversidad local.

Avistamiento de un puma

Por otro lado, durante una recorrida de rutina en una zona rural de montaña cercana a Villa Traful, personal de la Delegación de Guardafaunas logró registrar el avistamiento de un puma en su entorno natural. El encuentro se produjo sin incidentes y permitió observar al animal en libertad, lo que fue valorado como un hecho positivo para el monitoreo de fauna silvestre.

En este punto, desde Fauna de la Provincia recomendaron a quienes transiten por zonas agrestes no intervenir, mantener la distancia y evitar cualquier intento de contacto o alimentación. El respeto por el hábitat es fundamental para la seguridad de las personas y la conservación de las especies nativas.