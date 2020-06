Reclamo de los vecinos de Chacra 32 por la frecuencia y horario del servicio urbano

Los vecinos de Valle Alto Chacra 32 expresaron la necesidad de que se revean los horarios y cantidad de servicios disponibles de transporte urbano.

Son más de 400 familias «y en todas éstas familias hay gente que trabaja, ahora se suman actividades donde se movilizarán chicos también», manifestaron a Lacar Digital.

A través de una carta detallaron la dificultad que significa para los vecinos trasladarse sin contar con un vehículo propio: “Necesitamos urgente una solución al histórico inconveniente con el servicio de Transporte Urbano Expreso los Andes en nuestro barrio”.

A partir de mañana tanto el Expreso Los Andes como transporte Castelli modificaron los horarios de sus servicios.

Sin embargo uno de los principales reclamos es “La falta de frecuencias, unidades, horarios acordes a las necesidades que tenemos los vecinos de trasladarnos desde nuestro barrio, Valle Alto, hacia los lugares de trabajo”

Una vecina manifestó a Lacar Digital: “El último colectivo es 19:50 y yo salgo 8 y pico de mi trabajo, no sé cómo voy a subir”.

“Entendemos que estamos en una situación complicada”, expresaron en la nota donde además señalaron que “es muy importante contar con los servicios del transporte urbano, ya que muchos vecinos no cuentan con movilidad propia para trasladarse”.

Otra de las grandes deudas que mencionan es la falta de garitas acordes al clima de San Martín de los Andes “no podemos dejar de mencionar que ya comenzaron los días cortos, fríos, lluvia, viento y nieve, y los usuarios del transporte tienen que esperar a la intemperie, oscuro temprano por la mañana”.

Además señalaron que todo esto “puede provocar problemas de salud sin dejar de mencionar que es inhumano, ya que una vez más no tuvimos respuesta sobre la estructuración de las garitas para el interior del barrio. Contamos sólo con 1(una), donde se arman largas filas”.

Finalmente insistieron que esta problemática viene desde hace tiempo y que “nunca obtuvimos una respuesta concreta por parte de la Empresa y del Municipio, quienes han hecho caso omiso a la norma sancionada por el Concejo Deliberante con respecto a las frecuencias y recorridos del transporte urbano de pasajeros”.

Necesitamos urgente una solución al histórico inconveniente con el servicio de Transporte Urbano Expreso los Andes en nuestro barrio.

La falta de frecuencias, unidades, horarios acordes a las necesidades que tenemos los vecinos de trasladarnos desde nuestro barrio, Valle Alto, hacia los lugares de trabajo. Teniendo en cuenta la suma de nuevas actividades que se decretaron en el marco de la pandemia Co vid 19.

Si bien entendemos que estamos en una situación complicada y nos toca en más o menos medida a todos, es muy importante contar con los servicios del transporte urbano, ya que muchos vecinos no cuentan con movilidad propia para trasladarse. Asimismo, no podemos dejar de mencionar que ya comenzaron los días cortos, fríos, lluvia, viento y nieve, y los usuarios del transporte tienen que esperar a la intemperie, oscuro tempramo por la mañana y desde las 18.30hs, lo que puede provocar problemas de salud sin dejar de mencionar que es inhumano, ya que una vez más no tuvimos respuesta sobre la restructuración de las garitas para el interior del barrio. Contamos sólo con 1(una), donde se arman largas filas!

En virtud de lo mencionado, solicitamos, intervención de la intendencia y al Concejo Deliberante para que realicen las gestiones necesarias teniendo en cuenta que la problemática del transporte es de vieja data y nunca obtuvimos una respuesta concreta por parte de la Empresa y del Municipio, quienes han hecho caso omiso a la norma sancionada por el concejo Deliberante con respecto a las frecuencias y recorridos del transporte urbano de pasajeros. Mas ahora que estuvimos todo éste tiempo en cuarentena obligatoria estricta social. Sin más, sólo esperamos contar con la empatía y pronta respuesta. Gracias por su tiempo y atención.

Saludan atte loa vecinos de Valle Valle Alto Ch32