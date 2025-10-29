Recomendaciones para aprovechar las ofertas sin riesgos

Desde Protección al Consumidor se recordó que las ofertas deben ser claras, ciertas y veraces, garantizando que la persona conozca el precio final, el descuento real y las condiciones de la compra.



El gobierno provincial, a través de la dirección provincial de Protección al Consumidor dependiente del ministerio de Gobierno, recuerda la importancia de realizar compras responsables y seguras durante el Cyber Monday, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2025.

En este tipo de eventos online, donde miles de comercios promocionan descuentos, “2×1” o beneficios “imperdibles”, también pueden surgir publicidad engañosa, aumentos previos y estafas digitales. Por eso, se invita a las y los neuquinos a comprar con información y precaución para cuidar tanto el bolsillo como los datos personales.

¿Qué controlar en las promociones del Cyber Monday?

De acuerdo con la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, toda oferta debe ser clara, cierta y veraz, garantizando que la persona conozca el precio final, el descuento real y las condiciones de la compra.

Las principales recomendaciones son:

– Verificar el precio anterior y el descuento real. No puede aumentarse justo antes del evento.

– Comprobar que el precio final incluya todos los impuestos.

– Revisar las condiciones de la promoción. Algunas aplican solo con ciertos medios de pago o hasta agotar stock.

– Si es “2×1”, deben entregarte dos productos iguales al precio de uno.

– Leer las políticas de entrega, cambio y devolución antes de pagar.

Consejos para evitar estafas online

– Ingresar únicamente a páginas oficiales o sitios adheridos al evento.

– Confirmar que el sitio sea seguro (https:// + candado).

– Nunca compartir claves, datos bancarios ni códigos de verificación.

– Guardar comprobantes, facturas y capturas de pantalla de la promoción.

– Desconfiar de descuentos excesivos o pedidos de pago por fuera de la plataforma.

¿Qué hacer si hay un problema con tu compra?

Las y los consumidores tienen derecho a reclamar si:

– El producto no es entregado.

– Lo entregado no coincide con lo ofertado.

– No se cumplen las condiciones prometidas.

Por consultas o denuncias, las personas interesadas podrán acercarse a las oficinas de Protección al Consumidor ubicadas en Buenos Aires 35 de la ciudad de Neuquén, o comunicarte al 0800 222 2667 o al WhatsApp 299 595 8167. Para obtener más información, se puede visitar el sitio oficial del área: proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar.