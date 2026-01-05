Sociedad

Recomiendan revisar actualización de los documentos para evitar inconvenientes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Es necesario contar con la documentación actualizada para viajar con tranquilidad tanto dentro como fuera del país. Los Documentos Nacionales de Identidad tienen una vigencia de 15 años para personas mayores de 14.

La Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas recuerda que los documentos de todas las personas mayores de 14 años (argentinos o extranjeros) tienen una validez de 15 años a partir de la fecha de su expedición.

A fin de evitar inconvenientes por viajes o cualquier gestión, se recomienda revisar las identificaciones personales y constatar que se encuentra actualizada. 

Al cumplirse el plazo de vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI), es necesario renovarlo y para verificarlo se puede encontrar la fecha de vencimiento ubicada en el frente del DNI justo debajo de la información personal. 

La gestión de un nuevo ejemplar se realiza y se paga en las oficinas del Registro Civil. El nuevo DNI mantiene la numeración, anula los efectos del documento anterior y debe consignar el domicilio real en el que vive la persona con carácter de declaración jurada. 

Actualización de 5 a 6 años

Al alcanzar la edad escolar -desde los 5 y hasta los 8 años inclusive- los menores deben realizar la actualización correspondiente.  

El menor debe concurrir con su partida de nacimiento actualizada acompañado por un progenitor o tutor legal, todos con su DNI. Si el acompañante mayor es tutor legal, deberá acreditar la tutela presentando la correspondiente constancia judicial. 

Actualización de 14 Años 

Esta renovación debe efectuarse desde los 14 años hasta el día en que el ciudadano o ciudadana cumple los 15 años de edad. En este caso, el menor puede concurrir sólo a realizar el trámite presentando la partida de nacimiento actualizada. 

El trámite tiene un costo de 7.500 pesos para el DNI común y 18.500 pesos para el exprés. Quienes deseen obtener mayor información pueden ingresar a  https://registrocivil.neuquen.gob.ar/dni/ 

