Huyó de un control, dejó el vehículo tirado en la calle y se fue corriendo

El insólito hecho ocurrió ésta tarde en la costanera del Lago Lacar y terminó en la rotonda de calle Curruhuinca.

Personal policial que se encontraba realizando un operativo de control sobre la costanera del Lago Lacar, intentó detener a un conductor para pedirle la documentación que se exige en este tipo de operativos.

El conductor, no sólo hizo caso omiso de la orden policial, sino que le «tiró» el vehículo encima a uno de los uniformados sin que este sufriera lesiones, y luego emprendió la huída por las calles de la ciudad.

Inmediatamente, el personal policial que se encontraba en el lugar, pidió refuerzos y fueron tras el conductor, logrando alcanzar el vehículo en la rotonda de la YPF de calle Curruhuinca. Al verse cercado y sin escapatoria, el conductor bajo del rodado y emprendió la huída a pie, dejando el vehículo abandonado. Minutos más tarde, el sujeto fue alcanzado por los uniformados.

Hasta el momento, no se saben los motivos del accionar del conductor, sólo se supo extraoficialmente, que el vehículo se encontraba a nombre de un familiar, y que la intención de dejarlo abandonado era, que este familiar, vaya a reclamar el rodado más tarde, dando a suponer al personal policial, que le faltaría alguna documentación para transitar.