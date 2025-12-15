Refuerzan la cobertura preventiva para los partidos semifinales y la final de LIFUSMA

Municipio y Policía del Neuquén coordinaron con la Liga de Fútbol de San Martín de los Andes (LIFUSMA) las acciones preventivas que tomarán este fin de semana y el próximo, para las instancias de partidos semifinales y de la final del torneo local.

Este viernes se realizó un encuentro en la sede del Ensatur, en el cual se abordaron las medidas adoptadas en una reunión anterior, realizada la semana pasada, sobre el diagrama estratégico de prevención. En esta ocasión se abordó la planificación de los partidos de semifinales y la final.

Se acordó que los partidos se disputarán en la cancha municipal, de césped sintético, ya que esto permitirá un mejor control preventivo y lograr mantener la premisa de que se trata de un encuentro deportivo y recreativo, evitando violencia y las molestias a los vecinos y jerarquizando a la liga de futbol de San Martín de los Andes.

Policía y Municipio explicaron detalles del lineamiento preventivo tanto de policía como de los cuerpos internos municipales, para la implementación de controles sobre la prohibición del consumo de alcohol, incluyendo en los comercios de la zona; control de documentación vehicular; y velar por la seguridad de las personas que asistan a los partidos.

De la reunión participaron el presidente de LIFUSMA, Nicolás Pla; el jefe de la Comisaría 23, comisario José Puel; y el jefe del Comando Radioeléctrico, comisario Carlos Alberto Barros. Por el Municipio asistieron el secretario de Gobierno, Matías Consoli; el subsecretario del área, Rodrigo Mariqueo; el subsecretario de Deportes, Martín Betancur; el director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso; y David Albornoz, representante del Cuerpo de Ordenadores de Tránsito (COTT).

Esta serie de reuniones surgieron a partir del compromiso de los representantes de la Liga y del Municipio para que los encuentros deportivos se realicen en un marco de respeto y convivencia. Además, se busca atender la inquietud de las vecinas y vecinos de Kumelcayen y de otros barrios donde se disputan los partidos.

La LIFUSMA y el Municipio acordaron, además, realizar una campaña pública que busque erradicar de los espectáculos deportivos la violencia en cualquiera de sus formas; disfrutar de esta instancia del fútbol local con pasión y compromiso por el respeto entre las personas.