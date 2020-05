Regresaban de Buenos Aires a nuestra ciudad y les cancelaron el viaje minutos antes de salir

>> Sociedad, Último MOMENTO

Un grupo de vecinos de San Martín de los Andes que estaba esperando la salida de su micro para retornar a la provincia, se enteró, minutos antes de la partida, que el viaje se cancelaba aparentemente por orden de la gobernación de Neuquén.

Minutos antes de salir, con los pasajeros ya sentados y a la espera, les llegó un mensaje informando que el viaje se había cancelado.

Según informaron a Lacar Digital, algunos pasajeros que estaban dentro del vehículo que partía desde Buenos Aires rumbo a San Martín de los Andes el día de hoy por la tarde, “nos enviaron un mensaje que el colectivo no salía”

Uno de los jóvenes que regresaba a la ciudad le dijo a Lacar digital “la empresa nos mandó un mensaje diciendo que la gobernación de Neuquén ha decidido cerrar fronteras y no recibir ninguna persona más. La determinación se tomo hoy mismo y por tal motivo se cancela la salida del día”.

“El micro llegó cerca de las 15 hs, nos tuvieron esperando un rato, y cuando fuimos a subir no había lugar para colocar las valijas” afirmó el joven estudiante y agregó “nos dijeron que era un bolso por persona. Antes de eso, los choferes le sacaron foto a como estaba de lleno, acomodaron todo y ahí nos pudimos subir”

“Después nos quedamos arriba esperando hasta que nos comentaron que el micro no iba a salir porque llegó una orden del gobernador de Neuquén que no dejaban entrar a la gente que fuera de Bueno Aires porque allá no habían infectados y se cerró el paso” manifestó.

Frente a esta situación padres y madres de algunos estudiantes que estaban en el micro manifestaron a este diario “no sabemos qué está pasando, no hay información de cuando van a poder viajar y muchos chicos ya dejaron su alquiler”

Según indicaron, desde la empresa dicen que “Neuquén cerró sus fronteras” y el micro no salió. Los pasajeros tuvieron que bajarse y están a la espera de respuestas.

Lacar Digital consultó con fuentes del Gobierno Provincial pero no existe tal medida emitida en el día de hoy. Por lo que se desconoce el argumento de la empresa para suspender este viaje.