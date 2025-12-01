Cultura y espectáculos

Representantes sanmartinenses clasificaron a la Final Provincial de los Juegos Culturales

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El 27 de noviembre se realizó en Piedra del Águila una nueva instancia de los Juegos Culturales 2025 para Adultos Mayores, donde dos integrantes del Centro de Jubilados Añoranzas de San Martín de los Andes obtuvieron su pase a la final provincial.

En Artes Visuales participó Gladys Nazar, quien presentó una obra realizada con la técnica de arte francés, un estilo decorativo bidimensional que genera efecto tridimensional. En Literatura compitió Elisa “Monona” Troncoso, autora de la poesía “Para ti, para mí, para ellos”.

Ambas representantes fueron clasificadas a la Final Provincial 2025, que tendrá lugar el 11 de diciembre en Neuquén capital.

Victoria Veloso
